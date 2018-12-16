原标题：多省份启动公务员招录工作 “京考”笔试今举行

中新网客户端北京12月16日电 2019年度国考结束笔试不久，目前，北京、上海、辽宁等省份纷纷启动公务员省考招录工作。今日，被称为“京考”的北京市公务员招录考试将举行笔试。

中新社记者 韦亮 摄

北京

招录规模下降明显 非京籍考生报名条件放宽

相对于被称为“国考”的中央机关及其直属机构公务员招录，以各省份为单位组织的公务员招考则被成为“省考”，其中，北京市的公务员招录又被很多考生称为“京考”。

今年11月23日，在2018年度国考尚未进行笔试之际，北京就发布了该市2019年度考试录用公务员的公告。

从招生人数来看，北京本次招考共有63个市级机关和16个区参加，计划招录3243人。其中，普通职位2390人；选调生职位330人；面向大学生村官等服务基层项目职位329人；面向退役大学生职位130人；面向残疾人职位22人；特殊职位33人。

而在上一年度，2018年北京市各级机关共招录公务员职位2095个，计划招录4272人，今年和上年相比，招生规模下降约1/4。

在往年的“京考”报名中，一般要求报考者具有北京户籍。今年招录的应届生中，对于京外院校、外地户籍的“双外生”来说，报名门槛被相对放宽，不再有“双一流”高校毕业的限制。

根据公告，北京本次公务员招录的公共科目笔试将在今日举行，科目包括《行政职业能力测验》和《申论》。

中新社发 孟德龙 摄

上海

计划录用3123人：分七大类方向，定向招录残疾人

北京启动2019年公务员招录不久，12月6日，上海市2019年度考试录用公务员的公告也正式发布。

2019年，上海全市各级机关和参照公务员法管理的机关(单位)首轮共推出招考职位1213个，计划录用公务员和参照公务员法管理的机关(单位)工作人员3123名。

据介绍，首轮招录工作结束后，根据招录机关职位空缺情况和实际需求，还将于2019年5月在公务员招录笔试合格考生中组织第二轮职位招录。

2019年上海市公务员招录职位继续分为综合管理、政法、经济管理、财务管理、信息管理、城市建设管理和农村建设管理等七大类方向，其中除综合管理类职位外，其他类别职位方向在公共科目笔试的基础上，还需加试相应专业考试科目。

此次招录，上海还坚持基层导向，市级机关，除部分特殊职位和专业性较强的职位外，全部招录具有两年以上基层工作经历人员；乡镇(街道)机关等基层岗位以及政法部门的基层单位积极吸纳应届高校毕业生。

此外，根据残疾人特点，在市、区党政机关继续推出部分公务员职位，定向招录具有正常履职身体条件的残疾人。

根据《上海市2019年度考试录用公务员公告》，此次招录的笔试时间为2019年1月13日。

中新社记者 武俊杰 摄

多地启动公务员省考招录

除了北京、上海已经早早启动2019年的公务员招录，近期，还有省份在组织开展2018年度的公务员招录工作。

12月11日，辽宁省公务员局发布《2018年度辽宁省考试录用公务员公告》，确定全省将组织实施公安、法院、检察院和省属监狱戒毒系统2018年度考试录用主任科员以下及其他相当职务层次非领导职务公务员工作。

此次招考职位共计1452个，招考人数3685人，笔试时间为2019年1月19日、20日。

在稍早之前，今年11月，四川省2018年下半年的公务员招录启动报名，此次招录共涉及职位1272个，招录2542人。笔试时间为12月22日、23日。

相较于时间相对固定的公务员“国考”，各地组织的公务员“省考”招录时间各不相同。

华图教育公考辅导专家李曼卿对媒体分析，近几年，大部分省份将“省考”集中在每年的3至5月份进行笔试，部分省份会在下半年举行，还有少数省份，一年内还分春、秋季两次考试。

李曼卿说，近年来，北京、上海等均较早启动公务员招录，也有大多数省份将公务员招录的省考笔试开考时间定在同一天，例如，今年4月21日，有超过20个省份同日举行省考笔试，在考生中，这也被称为“公务员联考”。(完)

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