2018中国森林旅游节举行

本报广州12月16日电 （记者罗艾桦）12月16日，由国家林业和草原局主办，广东省林业局、广东省文化和旅游厅、广州市政府承办的2018中国森林旅游节在广州举行。

本届森林旅游节主题为“绿水青山就是金山银山——粤森林，悦生活”，主要活动为期3天，包括全国森林旅游风光展示活动、森林旅游产品推介会、首届中国—东盟森林旅游合作座谈会、中国森林旅游论坛等。开幕式上，有关领导嘉宾还为河北大青山国家森林公园等24个新设立国家森林公园、浙江省衢州市等6个全国森林旅游示范市、江苏省句容市等28个全国森林旅游示范县授牌。

《 人民日报 》（ 2018年12月17日 10 版）

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