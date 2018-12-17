乐视债主赴美追债 贾跃亭15亿美元资产被冻结

原标题：贾跃亭15亿美元资产被冻结

本报讯（记者 张钦）美国加州一法院于当地时间12月13日发布文件，暂时冻结贾跃亭在其新能源汽车项目法拉第未来（FF）中的股权，并对他在加州实际拥有的一所豪宅下达了保护令。而作出这一裁定的原因是乐视的债主已经追债到美国，向当地法院起诉贾跃亭。其实，这种乐视债主赴美追债已不是孤例，越来越多在中国讨债无望的债权人开始赴美与贾跃亭打官司，这也使得从去年就赴美未归的贾跃亭，如今在美国的日子也不那么安稳了。

据美国当地媒体报道，此次导致贾跃亭资产被冻结的是一家名为Shanghai Lan Cai Asset Management的中国上海公司，该公司中文名为上海懒财资产管理有限公司（下称懒财资产）。其向美国加州中央地方法院提起诉讼，称2016年年末向乐视出借的5000万元贷款一直未获得偿还。

其实，此前懒财资产已经向中国法院就此提起了诉讼，也获得了胜诉，但无奈一直生活在美国的贾跃亭始终未履行判决。此次该公司向美方法院起诉贾跃亭，请求美国法官认可该案件在中国法院的裁决结果，继续向贾跃亭追债。懒财资产请求法院冻结贾跃亭在法拉第未来公司持有的33%股权，并对他通过一家空壳公司在加州拥有的价值上千万美元豪宅下达临时保护令。

据知情人士透露，懒财资产是上周刚向美国法院提起相关诉讼的，其在提供给法院的文件中提到，尽管有报道称贾跃亭拥有巨额财富，但他向债权人付款的记录非常糟糕。而且担心贾跃亭会按照过去的做法，即转让自己在法拉第未来的股权并切断与这些豪宅的所有权联系，从而防止这些资产被冻结。“我们有充分的理由相信，贾跃亭能够也将采取措施，让法院管辖下的资产无法用于执法目的。”目前来看，懒财资产的请求很快就获得了法院的回应，有业内人士认为，这应该意味着美国法院应该会对中国法院的裁决给予认可。

据媒体报道，2016年12月2日，乐视体育向懒财资产借款5000万元，并协定12个月内一次性偿还本金，贾跃亭本人和乐视控股作为担保人，应负连带责任。

据律师对贾跃亭在法拉第未来持股作出的评估，价值达到14.8亿美元，加上实施保护令的房产估值2000万美元，此次贾跃亭在美被冻结的资产已经达到15亿美元。

据公开消息显示，除了懒财资产，至少还有三家来自中国的债权方在美国对贾跃亭提起诉讼，其中一家指控贾跃亭成立了“数百家空壳公司”来逃避自己的债务。截至目前，贾跃亭和法拉第未来方面都没有就此作出回应。

(责编：袁勃)