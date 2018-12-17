沪伦通倒计时 业内静待首批挂牌企业名单

沪伦通进入倒计时阶段。按照原定计划，沪伦通将在本月底之前正式启动。《经济参考报》记者从国内多家券商了解到，在技术准备方面，此前沪伦通已经完成了三次全网测试以及通关测试，一切准备就绪，正在等待业务的最后上线。各家证券公司已经完成全天候测试，并已经向上交所提交了沪伦通CDR交易权限开通申请。多家券商机构预计，本月底之前，沪伦通首批挂牌企业名单将公布，明年1月份，沪伦通交易将正式启动。据了解，目前各家券商正在加大沪伦通投资者教育、跨境市场研究等方面的投入，等待最后的发令枪响。
12月13日晚间，上交所发布公告称，根据《上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》《上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通存托凭证跨境转换业务指引》的相关规定，上交所对巴克莱银行予以沪伦通全球存托凭证英国跨境转换机构备案。此前的12月4日，上交所宣布，对中国国际金融(英国)有限公司(简称“中金英国”)予以沪伦通全球存托凭证(GDR)英国跨境转换机构备案。中金公司则宣布，中金英国已成为首家沪伦通全球存托凭证英国跨境转换机构，中金公司股票业务部境内团队和英国团队将主要负责沪伦通全球存托凭证跨境转换业务，并且已经获得CDR做市商资格。
在首批挂牌企业方面，11月30日，华泰证券宣布，中国证监会核准公司发行不超过8251.5万份全球存托凭证（GDR），对应新增A股基础股票不超过8.2515亿股，完成本次发行后，公司可到伦敦证券交易所上市。尽管目前首批挂牌企业的名单尚未公布，不过业内已经形成较为一致的预期。中信建投预计，此次在上交所发行CDR的企业，将以富时100指数成分股为主。数据显示，目前这一指数成分中的权重股主要包括汇丰控股、荷兰皇家壳牌、BP、阿斯利康、葛兰素史克、帝亚吉欧等。光大证券则表示，上交所A股和伦交所高级板比较中，伦交所在消费、医药等行业具有独特优势，伦交所高级板在医疗保健、消费等行业中，拥有葛兰素史克、NMC、巴宝莉集团等代表性标的，且行业估值较低；A股则在金融、地产、能源等板块估值优势明显。
从沪伦通对A股市场的影响来看，国盛证券认为，短期来看实质影响有限，沪伦通开通不涉及投资者跨境，两地市场并无直接增量资金入场，而是互相增加了投资标的和品种，预计A股市场流动性影响偏中性。从中长期来看，沪伦通是中国资本市场开放的新里程碑，有利于中国优质企业“走出去”，同时提高境内市场深度，增加海外资金对国内股市的关注度，长期有助于引导外资进入A股市场。
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