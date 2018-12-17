中国电动大巴驶入圣地亚哥

100台比亚迪K9大巴分列排开，全新的车身在阳光照射下熠熠生辉，车身上“100%纯电动”的标语十分抢眼。日前，在智利首都圣地亚哥奥伊金斯公园，比亚迪电动大巴交付仪式在这里举行，智利总统皮涅拉出席活动并现场试乘。

对于中国制造的电动大巴，皮涅拉给予高度评价：“这款大巴噪声小、无污染，不排放二氧化碳和其他温室气体，还提供免费无线网络和USB手机充电接口。它开创了智利公交系统的一个新时代。很快，圣地亚哥将成为全世界除中国城市外，电动公交车数量最多的城市”。

“中国汽车品牌让我们非常惊喜”

据了解，12月13日举行的交付仪式是中国车企在海外最大规模的单批次纯电动大巴车队投放，另外100辆宇通电动大巴也将于明年1月抵达智利，届时将有200辆中国品牌的电动大巴行驶在圣地亚哥。

在试乘中，中国制造的大巴安静、平稳的特点给皮涅拉留下深刻印象。“以后可以把会议安排在车里进行了”，皮涅拉笑着表示。

据悉，这批中国制造的纯电动大巴由意大利国家电力公司购买，将以租赁的方式交由圣地亚哥迈特巴斯公交公司运营。后者拥有近1000台传统大巴，是当地最重要的公交公司之一。

比亚迪K9大巴车身长12米，配置了比亚迪自主研发的磷酸铁锂电池，续航里程超过250公里，高效环保、零排放。大巴整车在中国制造，之后经过45天的海上航程，于11月底抵达智利。

去年11月，迈特巴斯公交公司通过意大利国家电力公司引入两辆比亚迪电动大巴，迈出了智利公交“绿色化”的第一步，很快引起当地广泛关注并受到了一致好评。智利《三点钟报》报道称，两辆大巴在试运营期间，表现良好，故障率仅为0.77%，累计行驶10.6万公里，载客35万人次。

圣地亚哥市民布尔戈斯对中国电动大巴赞不绝口：“我知道这是中国品牌，非常舒适。现在中国制造具有很高水平，我自己的轿车就是中国品牌。”而年轻人则更关注大巴配套设施，乘客克劳迪奥告诉记者，“这款电动公交车配有无线网络和USB充电接口，中国汽车品牌让我们非常惊喜，大大提升了乘坐体验。”

在不久前当地媒体公布的一项乘客调查中，比亚迪电动大巴在满分为7分的标准中获得6.3的高分，远高于圣地亚哥传统公交车的平均得分。接近75％的受访者表示，他们“非常同意”用电动公交车取代目前的传统公交车。除此之外，与传统的柴油公交车相比，纯电动公交运营成本可降低70%，这都成为中国制造的电动公交车获得青睐的重要原因。

比亚迪高级副总裁李柯表示，中国企业在电动大巴领域处于世界领先地位，技术和质量都十分过硬，因此得以在竞争中脱颖而出，“我相信这100台电动大巴的运营，将推动智利进一步加速公交系统的电动化。”

“建设一个更加清洁、美好的世界”

圣地亚哥受地形等因素影响，雾霾成为该市的“老大难”问题。特别是冬季站在街头，远处的安第斯山脉若隐若现，像是蒙上了一层阴影。智利政府推出一系列措施寻求治理空气污染，车辆电动化就是其中之一。目前，圣地亚哥公交车保有量近7000辆，能源部长苏珊娜·希门尼斯表示，到2050年，智利公交系统有望实现全部电动化。

皮涅拉在交付仪式致辞中多次提及应对气候变化和环境治理。他认为，此次购买100台电动大巴将大大提高智利公共交通系统的标准，市民的生活质量将得到提升，这也体现了智利政府对改善城市环境的决心。“近年来，中国在绿色环保技术领域取得了长足的进步，处于世界领先地位。”皮涅拉表示，“中国的技术优势不仅可以改善自身的环境，同时还通过电动大巴出口等手段，帮助建设一个更加清洁、美好的世界。”

意大利电力公司南美分公司总裁西蒙内告诉记者，中国生产的电动大巴质量很好，各项数据十分优秀，值得信赖。中国品牌的电动大巴是智利公交系统革新的重要组成部分，“而这也将成为拉丁美洲国家的一个标杆”。

希门尼斯告诉记者，“智中电动公交项目对两国而言无疑是双赢。中国技术领先，而智利拥有丰富的铜、锂资源。中国是智利铜矿重要的出口国，智利则为中国电动汽车提供了广阔的市场。智中合作将促进电动车技术发展，带动智利资源开发”。

智利被誉为“铜矿王国”，目前已探明铜储量约占世界总量的1/3，储量、产量、出口量均列世界第一。此外，智利还拥有全球近一半的已知锂储量，也是仅次于澳大利亚的世界第二大锂生产国。而铜和锂是制造电动汽车中的电机、电池等元件的重要原材料。生产一辆电动汽车所需要铜的数量是普通汽车的3到5倍。同样，随着锂电池使用量的增加，对金属锂的需求也将不断攀升。

智利矿业部长普罗库里卡表示，智利政府正在考虑进一步向外国投资者开放其铜和锂矿业，以利用不断增长的电动汽车行业对这两种金属的需求。

“希望引入更多的中国电动大巴”

拉美地区是“一带一路”建设的重要组成部分，比亚迪等中国电动车企成功“扬帆出海”，让拉美国家对中国品牌与中国制造刮目相看。“智利100辆中国制造电动大巴的订单将给其他拉美国家带来信心，将进一步推动整个地区公交系统改革。”此次交付现场吸引了不少拉美媒体前来报道，一名厄瓜多尔媒体人如是告诉记者。

希门尼斯表示，此次引进中国电动大巴是智中在“一带一路”倡议下的经贸合作项目之一。在“一带一路”倡议背景下，中国与拉美国家间的贸易规模不断扩大，包括电动大巴在内的中国优质产品漂洋过海来到拉美，造福当地人民，在“一带一路”框架下，拉中有着广阔的合作前景。

当前，受高成本、充电设备短缺等因素影响，拉美地区在电动汽车领域仍处于起步阶段。然而李柯对拉美市场充满信心，“拉美是比亚迪公司业务的重要组成部分，当地政府非常重视环保，渴望降低污染，电动汽车很有市场。不少国家已经出台减税等措施，利好电动汽车行业发展。”

比亚迪于2008年进入拉美市场，目前该品牌电动大巴已经进入巴西、哥伦比亚、厄瓜多尔、乌拉圭等多个拉美国家，通过中国先进技术和环保理念带动当地公交系统升级，推动拉美走进“绿色公交时代”。此外，电动卡车、云轨等项目也在拉美多国落地。2017年比亚迪巴西太阳能板厂和纯电动大巴底盘厂建成投产，显示了长期深耕拉美市场的决心。中国企业不仅带来最先进技术、理念、中国标准，还为促进当地就业做出积极贡献。

“电动化是必然趋势，随着成本不断降低，中国企业不仅有技术优势，同时还有着丰富经验和巨大产能。我们正在建设一个友好和可持续发展的城市，并努力在电动汽车应用方面成为示范，在未来我们希望引入更多的中国电动大巴，我想这也是整个拉美地区的趋势。”智利交通电信部长胡特对记者表示。

（本报圣地亚哥12月16日电）

《 人民日报 》（ 2018年12月17日 15 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)