粮食存“银行” 收入有保障

进入11月份，辽宁省产粮大县昌图县正式进入玉米收购旺季。前双井子镇种粮大户李春峰，不再像往常一样骑着摩托车奔走在四邻八乡，打听着粮食的价格，而是待在家里不时翻看着手机里的“粮圈儿”APP，随时随地查看实时粮价。
李春峰的玉米种植合作社有2000多亩地，今年产了200多万斤玉米，要是在往年，他将玉米收回来后，为了等个好价钱，会把玉米囤在家里，然后再去打听价格。为了防止发霉，需要雇人看管、烘干、运输等，不但费时费力，也增加了不少支出。就在上个月，他将玉米脱粒后直接存放到曲家店镇的“粮食银行”。“这样减少了发霉风险，还省去了管护玉米的费用，以往大约7%的粮食损耗降低到零，每亩地还可以节省50元运费。一旦赶上高价，我们就能到‘粮食银行’随时结账提现，能增加不少收入呢！”
什么是“粮食银行”？在国家粮食体制改革背景下，中粮集团依托自身粮库资源打造新型经营业态，在保障农民粮食所有权的前提下，为农民提供包含烘干、仓储、结算等一系列综合服务，从而通过市场化运作吸收农民手中余粮，农户可随时提取、购粮、折现。“农民把收完的玉米放在家里，就是为了等卖个好价钱，现在放在库里等价更安全，避免了虫咬鼠嗑，在种粮大户的带动下，周边农户将自家的玉米存到库里，十分划算。”中粮集团曲家店粮库产业部负责人刘涛说。
截至11月底，昌图县“粮食银行”入储玉米超过12万吨，价格也较去年每斤高出了1毛钱。“今年遇到了旱情，原以为会减少收入，没想到这里能卖个高价，咱老百姓的损失大大降低了。‘粮食银行’让家家户户设囤储粮成为历史，有了这个后盾，咱心里更踏实了，明年还要继续扩大规模。”李春峰笑着说。
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