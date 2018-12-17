让“因残致贫”远离乡村

冬日上午，从重庆市奉节县城出发，沿着长江边一条宽敞的公路驱车前行，两岸红叶相伴下，不多时就能抵达一个特别的家园——奉节县永乐失能人员供养中心。整洁明亮的大厅里，坐着几位残疾人，有的在看电视，有的在做手工，安静而专注。

“楼上小敏想下楼活动，谁能帮忙把她抱到轮椅上？”一声清脆的话语传来，马上就有了几句回应，循声望去，喊话的人是一名坐在轮椅上的女青年，名叫余国蓉。“因为这里住的都是残疾人，平日除了护理人员外，大家相互的帮助也少不了。”中心负责人石宗祥是这里的“家长”，说话间，他看到余国蓉轮椅踏板上左脚的拖鞋掉了，随即俯下身轻轻地给她穿上。

如今在奉节县，像这样的失能人员供养中心已建起了3个，累计集中供养了530余名农村贫困家庭失能人员。

集中托管照料，解决贫困家庭后顾之忧

35岁的余国蓉，来自奉节县新民镇长棚村。2004年，突患结核性脑膜炎让她的身体免疫机能严重受损。2011年的一场感冒又让她的病情迅速恶化，腰部以下失去知觉，导致肢体一级残疾。

“一人失能，全家失衡。”这些年，县城大大小小的医院都留下了这家人寻医问诊的身影，不仅花光了所有积蓄，还欠下了一大堆外债。家里另外的两姊妹已经出嫁，一个弟弟还在上学，为了守护余国蓉，父母既无法外出务工，也没时间打理农活，自家的300多株脐橙渐渐要变成“野生植物”了，不得已只有交给邻居经营，一家人全靠父亲一人在照顾女儿间隙四处打零工糊口。前几年，这个家庭年收入只有2000余元。

2015年11月以来，奉节通过全覆盖、网格化、地毯式入户走访，摸排出失能贫困人员948户1013人，其中绝大部分在农村，因残致贫比例超51%，因病致贫比例为12.3%。

“农村失能人员长期生活不能自理，必然束缚家里的劳动力。”奉节县民政局局长杨晓环说，采取常规的低保、救济等方式对这群人进行帮扶，即便能够一时脱贫，却很难避免“返贫”现象。

脱贫攻坚中，如何啃下最难的这块“硬骨头”？深入调研后，奉节县相继制定了《孤残困难家庭失能人员集中生活帮扶试行办法》《奉节县贫困家庭失能人员集中供养救助办法》，探索建立贫困家庭和农村五保失能人员“政府兜底保障、释放劳动能力、助推脱贫攻坚”集中供养模式，由政府建设公益性养护中心，将失能人员集中到一起“托管照料”，彻底解决贫困家庭的后顾之忧。

具体执行中，当地摈弃了“撒胡椒面”的救济方式，将集中供养帮扶对象限定为农村五保失能人员、城市“三无”失能人员、城乡低保和农村建卡贫困户等贫困家庭中的失能人员，由县民政局、县残联—乡镇（街道）—村（社区）三级把关审核，对每个申报家庭采取申报、核实、审批、公示四步工作程序，确保每个申请人员符合集中供养条件，将有限的钱用在实处。

失能人员有了专业护理，家里的劳动力也得以释放

“我们住在这里，有专人照顾，家里也不用承担费用，真的很好！”交谈中，余国蓉脸上挂着笑容，洋溢着自信和乐观。

经县里有关部门调研测算，政府兜底供养1名失能人员，当地需要运行经费1500元/月。全县要照顾这么多人，资金从哪儿来？

“主要是整合城乡低保、特困供养、慈善捐赠等社会救助资金，不足部分再由财政兜底保障。”石宗祥说，入住失能人员平时享受的最低生活保障、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等补助资金，交中心作为日常供养费用，个人不再重复领取。

通过规范管理，这里彻底改变了失能人员原有分散的“家庭照管”方式，实现了由捉襟见肘的“生存照管”到一举多得的“专业护理”的转变。在位于永乐供养中心一楼的医疗康复室，我们碰到70岁的宋延祥老人，他刚做完理疗。“有关部门每日会指派专门医生到中心坐诊，为失能人员进行身体检查和常见病处理。五楼还有一个康复中心，县残联捐赠了各种康复器械，还能方便病人免费做康复训练。”现场的医生介绍，通过“养+医”结合的方式，大家足不出户就可以享受医保服务，遇到重大疾病将由政府采取医疗救助方式对其进行帮扶。

失能贫困人员进入集中供养中心后，家里的劳动力“松绑”了，很多家庭释放出“自己脱贫自己干”的巨大潜能，脱贫致富之路越走越宽。

余国蓉住进了集中供养中心，她的家里也变了样。父母腾出精力收回了果园，经过老两口起早贪黑的护理，300多株脐橙目前已是满园金黄。“去年收获脐橙8000公斤，卖了近3万元。”母亲黄方兰笑呵呵地说道，2017年，家里还享受到了2万元无息扶贫金融贷款，当年用这笔钱重新栽种了200株脐橙苗，长势十分喜人，再过两年就可以挂果，“我们现在对脱贫很有信心。”

“平均每集中供养1名失能人员，至少可以释放1名劳动力，按人均每月劳务收入3000元保守估算，一年增收3万多元。”杨晓环说，这些人员就业热情高涨。目前，全县共投资2600万元建设了永乐、吐祥、草堂三个养护中心，累计供养失能人员530余人，释放失能人员家庭的800多名劳动力外出务工、发展种养殖业，帮助贫困家庭实现年增收2400余万元，400多户失能人员贫困家庭脱贫致富，实现了“小投入”换取“大效益”的目标。

组织刺绣、绘画等特长培训， 让失能人员掌握“找饭碗”的手艺

在石宗祥的办公室，有一排档案柜，上面整齐地摆放着每一名失能人员的详细资料，其中的“家庭收入状况随访记录”最引人注意，每个家庭释放了多少劳动力，现在收入情况，在上面一目了然。

“为保障这项惠民措施可持续，体现社会的公平正义，我们建立追踪回访制度，每个季度会定期做一次失能人员家庭脱贫情况调查。”石宗祥翻阅着记录说，通过动态管理发现不再符合集中供养救助条件，或其家庭已稳定脱贫且有供养能力的失能人员，要么由家属接回家照顾，要么实行有偿服务。

为了让失能人员最大限度拥有一技之长，中心积极组织刺绣、绘画等方面的特长培训。“我们渴望每个失能人员都能自尊和自强。”石宗祥说，今后失能人员要是选择回去，凭借手艺也能找到自己的“饭碗”。

正在大厅做刺绣的残疾人名叫贾开诚，来自康乐镇，44岁的他因为截肢伤残来这里两年有余了。“来这里不久就开始学这门手艺。”忙着粘贴钻石绣的他说，这幅《天鹅城堡》总共需要39种颜色，自己已经粘贴了5天，再过几天就能完成。

“有销售的作品没有？”尽管回答是“没有”，但贾开诚不仅不觉得尴尬，脸上反而总是挂着自信的笑容，“这里还比较封闭，听说中心正在筹备开网店，今后有店铺就好了。”

建立长效管护机制，重拾失能人员自信。边试边行中，奉节县明确要求，把失能供养机构建设纳入当地社会福利事业“十三五”发展规划，让全县供养床位达到1000余张，最终实现贫困家庭失能人员应养尽养的全覆盖，届时，这里“因病致贫”的困扰，将发生根本性的改变。

《 人民日报 》（ 2018年12月16日 11 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)