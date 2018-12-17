越来越多村民发“牛”财

“上个月我卖了6头公牛，总共收了11.2万元……”四川省筠连县双腾镇德胜村4组的贫困户罗万彬一边说，一边将绿油油的青草铺在食槽中。

割草、放料、饮水、搅拌、防疫……罗万彬每天精心照料着他的牛。谁能想到，几年前的他，家里遭遇变故，负债累累，别说搞产业，就连一家人的基本生活都很难维持。2016年，在当地政府的帮助下，罗万彬贷款10万元购买了10头能繁母牛， 2年发展成了19头牛。

“今年秋天还会新添3头小牛犊，1头小牛能卖4000元。”罗万彬早已用卖牛的收入还清贷款，对今后的好日子满是憧憬。

筠连县是一个川滇接合部典型的山区农业县，全县90%以上土地为山地，黄牛一直以来就是农民耕种的重要工具，发展黄牛产业，筠连县有着天然的优势。

“贫困户养殖的主要是能繁母牛，家庭人口、收入不同，养殖数量也不同。”筠连县畜牧水产局局长刘后林说，2017年筠连县肉牛存栏量18.2万头，出栏量达5.12万头，实现产值9.12亿元。

很多贫困户想养牛，但苦于没有资金。为解决这个问题，2016年，筠连县开发了独具特色的“好牛贷”金融产品，有效解决肉牛产业发展资金短缺的难题。各职能部门出台政策保险、技术服务、订单收购等举措，推动全县肉牛产业快速规模化发展，带动农户尤其是贫困户养牛增收。

据了解，筠连县农商银行推行的“好牛贷”方案是根据劳动能力、草山面积与养殖规模等情况，认真测算，在充分考虑养殖风险的前提下，为养牛户提供母牛每头最高8000元、肉牛每头最高6000元的贷款；对养殖条件较好、规模较大、资信良好的养牛户，可提供最高50万元的贷款。对建档立卡贫困户、母牛养殖户等，可全额使用人民银行扶贫再贷款，并享受人民银行基准利率优惠和政府财政贴息。

贫困户周玉通过“好牛贷”，贷款20万元建起了牛棚，引进了肉牛，成立了筠连县巡司镇西牛肉牛养殖专业合作社。在周玉的带动下，西牛村20户贫困户发展起了自家的“小金库”。

“去年收入50多万元，纯利润有好几万，日子越来越好。”周玉说，今年卖出大大小小100头左右的黄牛，利润已经达到了去年水平。

不仅是西牛村，筠连县61个贫困村全部因地制宜利用“好牛贷”发展起了肉牛产业，2018年，全县发放“好牛贷”4亿多元，惠及农户1.1万余户，其中贫困户占21.28%，预计户均年增收可达2300元。

如今，“筠连黄牛”获得国家地理标志产品保护。随着黄牛养殖、黄牛中介和黄牛运输日渐繁荣，筠连越来越多的村民发起了“牛”财。

《 人民日报 》（ 2018年12月16日 11 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)