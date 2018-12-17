快递员生存现状：时间按秒计 收入低无保障事故责任自负

原标题：快递员生存现状： 时间都是按秒计 收入低无保障事故责任自负

■本报记者 贾 丽

“双十一”购物盛宴刚结束，“双十二”电商节紧接着来临。包裹量快速剧增，对快递行业又是一次挑战。

《证券日报》记者在部分快递站点了解到，“双十一”的快递还没有被送完，“双十二”的快递又堆积起来，快递小哥更是连轴转。

“这几年大件越来越多，买家的购物习惯也正在改变，他们越来越喜欢在网上购买家电类的大件产品，对电商更加信赖。这就对我们快递员要求更高。送快递，是个体力活，更是脑力活。”快递员小张坐在电动车上傻笑着，露出几颗小虎牙，电动车是他在北京唯一的家当。

一辆电动三轮车，承载着多少人的期盼。然而在这背后的是冒着风雨、受着严寒、顶着烈日的快递小哥的辛勤劳作，他们常常风餐露宿、披星戴月，奔波在车水马龙的城市间。

上门服务中售后占比约30%

“在我看来，快递员，是个不起眼的职业，但现在的生活里还真缺不了他。”小张说。

每天早晨5点多，小张就起床了。早早地赶到单位，他必须将货尽快分拣出来，避免人流高峰期。“早上货车来了，货被卸下后，我就要对当天早上的件挑选、分拣，拿扫码枪给上午要派的件扫码，还要去电脑上查询未派的件、漏扫的件，重新扫码派送。”

早上的程序是最繁琐的，如果不早早起来干，小张一天工作的整个流程都得拖延，这意味着他会更晚下班。

“分拣、装货，都是有技术含量的，也有技巧的，如果安排的好可以大大提升派送效率。”一般小张会按照今天要走的小区路线，在他的小车上排好货品放置的顺序。

挨家挨户的跑，耗费的是体力。而对于小张来说，最煎熬的，是心力的消耗。

“快递员没有周末，不敢放假。因为放假就意味着拿钱少了。”平时小张一个月休息一到两次，掰着指头数日子。别人的节假日，就是他们最忙的时候。“休息的多，挣的就少。快递行业太累，体力劳动还好，主要是心累。”

应对客户的不同要求，也是小张的工作之一。形形色色、各种脾气的买家，小张都遇到过。客户要求在一定时间内送达的要求，往往会打乱他原本排好的路线和计划，大大增加他的工作时间。时常需要应对买家各种无理要求，让小张感到非常疲惫。“大部分买家还是理解的，如果不方便接收都要求放在门口，但也有的要求在规定时间内送达的，我们只能尽量满足。”

电商平台的售后也时常需要小张上门，售后在他工作中占据很大的比重。因为产品可以七天之内无理由退货，卖家退换货的比例很高，部分买家还会把二手货让平台进行回收，小张就要负责上门取件。“售后在上门服务中占比20%-30%。”小张说。

在大部分快递公司中，快递员的收入，多是以底薪加提成方式来计算的。快递员在送件的同时也可以对所负责的片区进行揽件业务，这就是通常所说的上门取件，收1件的提成大约是三四元。

“一不留心，就会被扣钱，如果出现丢件，我们就要自己掏腰包，我们真是风一样的男子，活在‘刀尖’上。”小张自嘲道。

提供五险一金是少数

没有保障，也是大部分快递员面临的现状。

目前，部分快递公司没有给快递员交五险一金，更别提意外险等安全保障了。工伤保险的缺失，让风里来雨里去、穿梭在大马路上的快递员只能自己格外小心，如果出现风险，也只有自己承担。

虽然累，但快递是小张喜欢干的工作，况且挣钱比老家挣得多。前几年，小张回老家娶了媳妇，如今老婆、孩子都在外地，小张每个月把挣的钱中的一半寄回家。“在北京比在老家挣得多，不过开销也大。一个月挣七八千，减去房租、吃喝也就剩下三四千，基本都寄回家。”

小张说，这几年转岗和辞职的同事特别多，自己再干几年，跑不动了，也要回老家，找个稳定的工作，安稳过日子。“到时候把车卖了，回家，多陪陪孩子。”

快递爆仓事故多

与小张主送的片区在北五环外不同的是，小罗主要负责的片区是在北三环附近。由于人口密集，小罗每天的工作量都要比小张大得多。

“我每天工作时间在10小时-12小时，平均一天要派送100件左右的快递，轻松时候大约70件-80件，每天70%的时间都在收送派件的路上，路口窄，各种绕弯子。负责商务楼的同事要送220件左右，一件的提成从5毛到1元不等。”

提到刚刚过去的“双十一”，小罗一脸愁容。“要说我们最怕的，那就是‘双十一’了。”

“‘双十一’通常持续一周的时间，我早上4点多就得起，回去就已经夜里12点，回去躺下就睡，累的不想动。白天有时间就吃，没有就算，吃饭肯定是不定时的。自己买点零食备上点，实在饿了垫巴垫巴。”

长期不规律的饮食习惯导致了小罗有了肠胃病，小罗说，大部分同事都与他同样，有肠胃炎。工作时间长、强度大，为了赶时间，大部分快递员的午餐是在外面买饭吃或者干脆不吃。

“累了，中午回站点等货时候能睡就睡，不能睡就玩玩手机。现在冬天冷，在站点也没法睡。”一般货车分早上和下午两次到达站点，上午送完件的小罗，会在下午3点-4点回到站点继续分拣下午要送的件。

“在站点等车来之前，我们要做一些打包的工作，货车到了，我们继续扫码、装车、送货，遇到‘双十一’，我们通常会送到晚上9点、10点，快递经常还会积压到第二天。实在忙不过来，让亲戚朋友来帮帮忙，给他们些提成。”

对于小罗来说，“双十一”繁忙的一周过完后，他才能休息一天，恢复下体力，而“双十二”的来临，让他们很快又得投入“战斗”。“‘双十一’购物时间在这两年明显拉长，忙碌至少需要一周的时间；‘双十二’一般主要忙一天；‘6·18’要忙3天-4天。”

高峰期，快递点的货物堆积如山，光是分拣工作就让人崩溃。

快递量的突然大增，人力跟不上，让站点经常出现爆仓现象。“在这样紧张的时期，还经常会出现丢件的现象，而一旦丢失，损失都是由我们自己负责。错件、取错件，都算我们自己的，自己要掏腰包的。”一旦出现丢件，小罗要承担买家相应的损失，而这价值是无法估计的，甚至有可能是无法估量的，这是小罗最不愿意看到的。

快件大部分绑在电动车的尾部，经常堆积成小山，小罗要送的快件通常量较大，过多过重的件或货物，经常让电动车变成跷跷板，而这非常容易发生事故，特别是在大风和雨雪天气，车辆追尾也偶尔会发生。

“我们多耽误一分钟，客户就多等一分钟，快递员的时间都是按秒算的。”说完，小罗就匆匆地走了，哒哒哒声响起，小罗和他的电动车很快消失在人群中。

(责编：杨曦、仝宗莉)