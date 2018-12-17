原标题：大规模减税提速税改 房地产税或明年立法

本报记者 包兴安

今年以来，税收制度改革进一步提速，呈现出多税种并进的态势，体现了鲜明的减税导向，2018年全年减税降费规模预计将超过1.3万亿元。专家表示，明年实施新一轮更大规模减税降费将推动直接税的比重上升。

增值税改革红利加速释放

3月28日，国务院常务会议提出要进一步深化增值税改革，并决定于5月1日起将17%、11%的增值税税率下调为16%、10%、统一增值税小规模纳税人标准、特定行业纳税人留抵税额一次性退还三项深化增值税改革措施。

苏宁金融研究院宏观经济研究中心主任黄志龙对《证券日报》记者表示，增值税作为我国第一大税种，其税率整体下调宣示了我国减税的决心，同时也是在此前“营改增”全面完成之后首次税率的实质性下调。

财政部数据显示，增值税增速呈现放缓趋势，前11个月，国内增值税同比增长9.4%，其中，11月份国内增值税同比下降1.2%。

国家税务总局最新减税数据显示，截至今年10月份，深化增值税改革三项措施合计减税2980亿元。其中：制造业减税规模排在首位，5月份-10月份，制造业累计减税户数246万户，实现净减税714.5亿元，占税率降低带来总减税金额的39.8%。

“今年的增值税改革目标基本完成，在稳经济促发展方面收效显著。”中国财政预算绩效专委会副主任委员张依群对《证券日报》记者表示，增值税改革减轻了企业税费压力，激发了企业扩大技术研发、新产品投资欲望和内生发展动力，促进了企业提高产品技术含量和核心竞争能力，推动企业加快转型发展和经济结构调整优化。

张依群认为，未来增值税改革将集中在三档增值税税率合并为两档，整体税率继续适当下调，目标一方面是继续减税负，另一方面是突出调结构，促进具有技术研发创新能力的高端制造业加快发展。

黄志龙也认为，未来将会进一步下调增值税率，同时三档税率合并成两档，简化税制；更为关键的是，基于交通运输等行业的进项抵扣难度较大的实际情况，特别是中小企业纳税人在“营改增”之后税负甚至出现“不降反升”的现象，可考虑给予一定幅度的税负减免，做到整体税负只降不增。

环保税助力绿色转型

环境保护税作为我国第一个以环境保护为目标的税种，自2018年1月1日正式实施以来，充分发挥了环保税绿色税制的作用。

“很多企业尝试借力新型的环保技术，以期能降低环保支出。”协赛(上海)生物科技有限公司运营副总裁宋建华对《证券日报》记者说，“全球知名的啤酒制造企业百威英博和制糖企业星光糖业等均引进了我们的环保新技术，将啤酒酿造和糖制造整个生命周期的营养副产物进行资源再生，变废为宝的同时，帮助企业降低了30%污水处理费，并实现废水清澈排放。”

宋建华表示，协赛对废水的处理理念是基于最大限度回收利用碳氮磷及微量元素，尤其是被出水氮磷达标困扰的废水。据百威英博台州工厂负责人介绍，自从引进协赛技术，百威英博单个工厂仅年度污泥处理费用就节约了60余万元，也不再受之前的污泥处理难的困扰。

与此同时，资源税法草案即将审议。从2017年12月起，在全国9个省开展了扩大水资源税改革试点，取得了促进水资源保护和节约利用的明显效果。

个税改革惠及中低收入家庭

个人所得税改革进入一个新的阶段。从今年10月1日起将工薪收入个税起征点从月收入3500元提高到5000元，扩大低税率的税收极距；从明年起增加子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金和赡养老人六项专项附加扣除。

“本轮个税改革，一方面纳税起征点的提升，明显降低了个人的税收负担；另一方面更关键的是增加了养老、教育等专项抵扣，减税幅度将与起征点提升基本相当。而综合纳税政策也将更加切合家庭部门的支出和税负的实际情况，也符合国际惯例。”黄志龙说。

财政部数据显示，个人所得税增速放缓。10月份个人所得税同比增长7%，增幅比9月份回落13.8个百分点；11月份个人所得税同比下降17.3%。

国家税务总局最新减税数据显示，实施首月，全国个人所得税减税316亿元，有6000多万税改前的纳税人不再缴纳工资薪金所得个人所得税。

张依群表示，此轮个税改革一方面体现了个人家庭整体税负减轻，特别是中低收入家庭减税效果最为明显，有利于增加居民收入和扩大家庭生活消费，对我国经济增长具有明显的促进作用；另一方面体现了税收的公平性和公正性，不仅是对家庭经济负担的减轻和收入的增加，而且通过教育、医疗、住房、养老等专项扣除带来整个社会生活方式、生活品质、价值取向的改变和中国优秀传统文化的弘扬。

房地产税加快推进

2018年，围绕房地产税立法的工作在加快。9月7日，十三届全国人大常委会立法规划对外公布。其中，房地产税法写入立法规划，属于第一类项目，即“条件比较成熟、任期内拟提请审议的法律草案”。

黄志龙预计，明年房地产税有可能会纳入立法，2020年前后实施的可能性存在。

张依群指出，房地产税立法步伐不会停滞，但房地产税的复杂性和影响力在中国当前房地产业仍然是中国经济重要支柱的情况下，还有很多细节需要不断总结完善，以保证未来房地产税法一旦提交人大审议能够顺利通过并有效实施。

不过，张依群表示，从当前我国宏观经济状况和国际复杂环境分析，目前房地产税的重点任务还在立法的准备阶段，各地的房地产调控主要依靠行政手段，人们对房地产税的心理准备还不够成熟，经济对房地产税的承受能力短期内还不具备，未来即便实施短期内也不会成为地方的主体税种和财政收入的主要来源，房地税的立法处于不断完善的过程当中。

明年减税降费力度大

目前，我国正在研究推出新一轮更大规模、实质性、普惠性减税降负举措。12月14日，国家统计局新闻发言人毛盛勇表示，为更好应对国内外环境变化，更好促进实体经济发展，减轻实体经济税费负担成本，让企业更好轻装上阵，减税降费的力度明年应该会加大。现在有关部门按照中央的要求，正在紧锣密鼓加快研究推进。

张依群表示，明年减税的重点应集中在增值税和所得税两个方面。增值税主要是完成税率三档并两档改革，简化税制，减低税率，减轻税负，节约成本，逐步缩减间接税在中国整个税收中的占比。企业所得税重点是针对高科技企业、高端装备制造业、生物医药和新能源新材料、具有科创能力的小微企业进行减税，继续完善对及研发投入的税收抵扣政策。

张依群表示，个人所得税改革一方面是保证六项专项附加扣除政策的顺利实施，另一方面是继续完善技术成果转让收入减征个税优惠政策，推动科研成果加快转化，提升科研人员的劳动获得，用经济手段真正体现对知识产权和科研人员的尊重。同时，应开展清理并逐步减少各种名目的税收附加，让税收更清明，让税收效应更能直接作用于经济发展和社会文明进步。

黄志龙表示，间接税比重下降、直接税比重上升是改革的大方向，企业和个人的资本利得税将是新增税种的方向，另外针对家庭部门的房产地税、遗产税等，也将是新增直接税的主要税种。

(责编：杨曦、仝宗莉)