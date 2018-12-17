原标题：十亿赌约结束或仅是开始 董明珠雷军明年将直接竞争

■证券日报记者 贾 丽

“铁娘子”董明珠与“雷布斯”雷军的一场赌约，已经被外界关注了整整5年。如今，这场赌约期限已至。

不过，在这一竞赛中，两家企业似乎并没有要结束的意思，纷纷加快动作，为自己的版图整合、开拓新领地，为明年的新一轮的竞争做准备。

业内人士表示：“从产品维度上来看，两家企业主要产品在各自市场的份额占比居前，同质化产品的竞争能力较强；从技术维度上看，格力有较强的在专利、核心器件上的研发能力，小米也正在加强这一能力；从发展空间上来说，小米在产业链上下游的布局以及生态能力构建等方面较为完善，格力则在多元化上快速摸索。不过，总体来看，格力、小米等企业都在走融合发展之路，目前董明珠带领的格力与雷军率领的小米都已经打入对方的‘大本营’，并将其作为明年着重发力的板块。未来双方的竞争仍会非常激烈，甚至直接对垒，赌约过后两者间的话题热度仍旧不减。”

赌约期限已至

但这仅是个开始

谈及这场“10亿元赌局”，还得追溯到5年前。

2013年，在央视财经频道的活动现场，雷军与董明珠当着全国人民下赌注一枚：赌小米5年之内销售额能不能超过格力电器，赌资升级至10亿元。

雷军和董明珠分别是新经济和传统制造的代表性人物，他们之间的赌约让外界格外关注。这场赌约，也不是一场简单的“打赌”，被外界视为是互联网企业向制造业企业发起挑战的标志性事件。

12月12日，是董明珠与雷军10亿元赌约到期的日子。

从财报来看，今年前三季度，格力电器营收达1487亿元，同比增长34.11%，归母净利润达211亿元，同比增长36.59%。相比之下，小米在今年前三季度的营收总和为1305亿元，同比增长64.1%。从增速来看，小米的增速明显领先，但距离2000亿元还有约700亿元的空间，这对小米来说是很大的挑战。

业内观察家丁少将认为：“要对比2018年的总业绩，还要等到明年初两家公司的财报出炉。不过，单纯对比财务数据的意义已经不大，因为小米代表的互联网模式与格力代表的制造业模式正在深度融合，格力在发展家庭互联网，小米亦在布局全屋家电。”

对于结果，家电业分析人士刘步尘表示：“从广义的角度讲，两家企业都赢了，过去5年都发展了，而且发展都不错，尤其是小米。从趋势看，明年小米营收规模反超格力的可能性更大，小米增速较强，格力也在加强多元化版图的构建。”

各自内变

蓄力出击

近日，小米集团在全球市场进行了新一轮的组织架构调整和人事任命，这是其上市以来进行的第二次大规模内部调整。

此次调整，小米将销售与服务部改组为中国区，任命“把小米电视业务从0带到了中国第一”的联合创始人、高级副总裁王川兼任中国区总裁，并加大在中国市场的投入；在国际市场，小米集团副总裁汪凌鸣被调任国际部担任副总裁，将新零售建设等经验加速在海外市场落地；在架构上，小米成立了销售运营二部，专门负责电视、生态链产品的中国区销售运营工作，在内部加重生态链IoT产品业务的权重。

小米内部人士表示，此次调整，是雷军为首的小米管理层的一系列新规划推进的又一步，不排除后续还将进行持续调整。

业内人士认为：“今年以来，小米在内部进行了一系列调整，从其动作来看，组织结构更为均衡、精准，雷军为小米配置了最高的战略高度、最重的投入、最大的决心。王川上任后，或将进一步打通小米中国区业务产品策略与渠道运营，此次调整也释放了小米将在中国市场进行新一阶段全面强攻的信号。”

同时，小米明年将在大家电领域真正发力。据来自小米内部的信息，空调业务在2018年尚在验证测试状态，2019年将拉开架势全面发力，成为小米在白色家电领域的第一个突破点。而这将让小米与白电巨头格力直接对垒。

而格力也加速发力手机、智能家居、芯片、IoT，还会与小米涉足的产业频频交集。

不知，董明珠与雷军是否还有勇气，为格力与小米的未来5年再次赌上10亿元？

(责编：杨曦、仝宗莉)