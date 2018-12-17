原标题：另类点烟器能上飞机？安检员：没戏

网店销售的“手表点烟器”

店主“教”记者怎么过安检

2008年4月7日，中国民航局发布公告，禁止旅客随身携带打火机、火柴乘坐民航班机（含国际/地区航班、国内航班）。近日，北京青年报记者却发现，在不少网购平台上都有“烟盒点烟器”“充电宝点烟器”“手表点烟器”“手机壳点烟器”“钥匙扣点烟器”等具备点烟器功能的饰品在售，且有商家在商品名称上直接标注“能上飞机”。对此，中国民用航空管理局相关工作人员明确表示，“手表点烟器”等点烟设备也和打火机、火柴一样，是禁止携带乘机的，“‘手表点烟器’‘充电宝点烟器’‘烟盒式点烟器’这些虽然没有产生明火，但是加热到高温的电炉丝可以引燃物品，同样属于火种范围，所以不能携带登机。”

机场屡屡查出另类“点烟器”

11月25日，首都机场3号航站楼安检员正在国内安检现场执行开机任务，发现一名男子包内烟盒在X光机呈像异常，在指令开包员进行开包检查后发现，此烟盒实为烟盒式外观的电子点烟器，通过滑动来触动电子点烟器的开关。

同样在11月，石家庄机场安检员在对一名男性旅客实施人身检查时，发现其腰带扣存在异常。检查中发现，该腰带扣外形过厚，内部疑似其他装置。安检员将旅客的腰带扣通过X光机进行进一步检查发现，此腰带扣为电子点烟器。腰带式电子点烟器外形和功能较为隐匿，属于火种一类，禁止随身携带。随后安检员将规定告知该旅客后，旅客作自弃处理。

11月8日，首都机场安保公司安检员在一名旅客过检箱包图像中发现有疑似充电宝类物品。开机员秉着“不排除疑点绝不放过”的原则，立即通知开包员进行开包检查。经开包检查确认该疑似充电宝类物品为新型充电式电子点烟器。随即将此情况上报值班领导并通知机场派出所，最终该旅客及托运行李移交机场派出所处理。

北青报记者注意到，旅客携带“烟盒点烟器”“充电宝点烟器”等点烟设备被查处并非少数。一名某机场的安检人员告诉北青报记者，其实机场安检时查出的点烟设备样式有很多，除了“烟盒点烟器”“充电宝点烟器”外，查出最多的还有“手表点烟器”“手机壳点烟器”“钥匙扣点烟器”，更奇葩的甚至还查出过“棉签式火柴”。

网售点烟器宣称可“上飞机”

那么这些被查获的“违禁品”到底从何而来呢，北青报记者发现在不少网购平台上，都有此类物品在销售。而这些“违禁”点烟器中，销量最好的要数“手表点烟器”和“充电宝点烟器”。以“手表点烟器”为例，在一些较大的平台中，在售的甚至有几百种，价格从二三十元到千元不等，有些店家在“手表点烟器”的商品名称上直接标注“能上飞机”。

几个销售排名较为靠前“手表点烟器”的商品介绍里，北青报记者发现“手表点烟器”的外观与普通手表基本相同，但表盘明显要比其他手表厚许多。在将手表的表盘打开或者上（下）拖动（旋转）后，就会发现，有一个小纽扣大小的点烟器隐藏其中。

在商品的展示视频中，演示人员启动电源装置后，原本颜色呈黑灰色的点烟器钨丝很快变为红色。演示人员持有的香烟也在接触到钨丝后立即被点燃。

一些微商在向顾客介绍“手表点烟器”的时候，都会将“能上飞机”作为卖点。北青报记者留意到，关于“手表点烟器”到底能否带上飞机的问题，也出现在对商品的提问中，有不少人都在询问是否能带上飞机等类似问题，回答的购买者中只有一两个人说“不能”。

北青报记者随机选择了几家在售“手表点烟器”的店，就能否携带乘机的问题进行咨询，5个商家的客服中，只有一人表示“不能携带”，其他的均表示“可以”。其中一名商家还向北青报记者“传授”了如何携带过安检的办法，称只要在安检时把可替换的钨丝拿掉就能顺利过检。

X光可检出另类点烟器

早在2008年4月7日，中国民航局就发布公告禁止旅客随身携带打火机、火柴乘坐民航班机（含国际/地区航班、国内航班）。2015年8月14日，民航局再次发布了《关于禁止旅客携带打火机、火柴乘坐民航飞机的公告》（民航公告[2008]3号），重申旅客乘机禁止随身携带打火机、火柴乘坐民航飞机；禁止旅客将打火机、火柴放置在手提行李中运输；禁止旅客将打火机、火柴放置在托运行李中运输。对于违反上述规定的，民航公安机关将根据情节，依照国家有关法律、法规严肃处理。由此造成的其他后果，由旅客自行承担。

在民航局的此条“禁带令”中，并没有提及“手表点烟器”“充电宝点烟器”等点烟设备，那么这些点烟设备到底算不算是禁带物品呢？北青报记者致电中国民用航空管理局进行咨询，相关工作人员明确表示，“手表点烟器”等点烟设备也和打火机、火柴一样，是禁止携带乘机的，“‘手表点烟器’‘充电宝点烟器’‘烟盒式点烟器’这些虽然没有产生明火，但是加热到高温的电炉丝可以引燃物品，同样属于火种范围，所以不能携带登机。”

采访中，北京首都机场、上海虹桥机场、上海浦东机场、三亚凤凰机场、广东白云机场等多个机场的工作人员均明确对北青报记者表示，“手表点烟器”以及与其相似的点烟器都不可以带上飞机。

国内某机场安检员张女士告诉北青报记者，从查处的过往案例中可以看出，的确有旅客对乘机不可携带“手表点火器”等产品不知情，但也有的旅客是明知道不行仍却抱着侥幸心理，想“试试看”能不能不被查出来。“其实在我们安检员眼里，这种行为很幼稚。因为旅客所携带的东西，通过X光机和肉眼相结合的检查方式，是全部都能查出来的。而且对于新出现的物品，想借着‘新’逃过检查也不可能的。旅客知道的那些‘新玩意’我们安检员能不知道吗？其实这些东西，我们比旅客知道得更早。”

文/本报记者 王天琪

(责编：仝宗莉、杨曦)