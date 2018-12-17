原标题：大兴食药对北京同仁堂蜂业展开调查

本报微博平台第一时间持续跟进“同仁堂过期蜂蜜”事件

昨日，媒体曝光了同仁堂蜂蜜生产商江苏盐城金蜂食品科技有限公司将回收的过期蜂蜜倒入“原料库”。对此，同仁堂昨天早晨发布声明称相关产品已全部封存。北京青年报记者获悉，北京市大兴区食药监管部门已前往北京委托方、即北京同仁堂蜂业有限公司开展调查，如发现北京企业从事或参与相关违法行为，将依法严肃查处。

过期食品回收后又回到生产环节，这引发了消费者对于过期食品处理的担忧。过期食品是如何处理的呢？北青报记者调查发现，过期食品下架后，主要靠生产企业和销售企业“自觉”处理。不少商家表示，会先通过促销减少过期损失，如仍过期则会退货给厂家或者自行销毁。

事件回顾

回收过期蜂蜜撕标签

“倒蜜”后送入原料库

12月15日晚，江苏电视台城市频道《零距离》节目播出了北京同仁堂蜂业有限公司委托生产商——盐城金蜂食品科技有限公司回收过期蜂蜜，撕标签，“倒蜜”后送入原料库的报道。一时间，老字号“同仁堂”引发舆论广泛关注。

在“零距离”的播出视频中，知情人爆料，知名品牌北京同仁堂蜂蜜的生产企业将大量过期、临近过期的蜂蜜回收回来。对于这种回收行为，盐城金蜂食品科技有限公司工人表示是“退给蜂农养蜜蜂使用”。然而记者发现，回收来的蜂蜜被工人撕掉标签后，一瓶瓶地挤入大桶，然后贴着“倒蜜”字样的过期蜂蜜桶被送入工厂的原料库。画面展示了蜂蜜的日期为2016年和2017年。

据盐城市滨海县市场监管局食品科科长李清华介绍，该企业处置这些不合格产品确实是不规范的。该局表示，他们已经发现该企业多次类似的操作。通过重点监控，还发现该企业存在篡改同仁堂蜂蜜生产日期的行为，2018年3月的生产日期更换成了2018年6月的生产日期。目前，盐城市滨海县市场监管局正在对过期蜂蜜的去向和用途进行进一步调查。

事件进展

大兴食药对同仁堂蜂业展开调查

同仁堂蜂业的注册地为本市大兴区。昨日，北京青年报记者从本市食品安全监管部门了解到，针对媒体报道的盐城金蜂公司涉嫌使用回收食品原料为北京企业代加工蜂蜜及虚假标注生产日期问题，大兴区食药监管部门已前往北京同仁堂蜂业有限公司开展调查。如发现北京企业从事或参与相关违法行为，将依法严肃查处。

市食品安全监管部门有关负责人表示，食品委托企业要对其委托生产的食品建立严格的食品安全管控制度，珍惜品牌荣誉，对消费者负责。

北京市金朔律师事务所主任张学明律师告诉北青报记者，《食品安全法》明确规定，禁止生产经营“用回收食品作为原料生产的食品”，禁止生产经营“用超过保质期的食品原料生产食品”。违反规定，则面临被没收违法所得和违法生产经营物品的处罚。此外，违法生产经营的食品货值金额不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证。

网店称买家可无条件退款

北青报记者昨天从同仁堂蜂业蜂益堂天猫官方旗舰店了解到，店方表示事情还在调查中，如果消费者对该店铺中已售的蜂蜜产品质量有异议，可以选择无条件退款，损失由该公司承担。

目前同仁堂蜂业蜂益堂天猫官方店在售的将近40款蜂蜜中包括洋槐蜜、枸杞蜜、百花蜜、五味子蜂蜜、椴树蜜、党参蜂蜜等多个品种，其中大部分蜂蜜保质期是18个月，并且是委托盐城金蜂食品科技有限公司生产。

该店客服人员除了向淘宝顾客提供官方声明以外，还称他们的蜂蜜没有质量问题，特请消费者理性选择。“问题批次的产品并没有流入市场，如果退货的话，需要把蜂蜜寄回江苏省盐城市，运费由我们承担。”对于该品牌蜂蜜的相关检测报告，该店客服人员称不针对个人提供，需要联系天猫客服索取。

此外，同仁堂集团旗下同样出品蜂蜜的另一家公司同仁堂健康旗舰店客服人员则紧急撇清关系，客服人员表示：“新闻报道的是同仁堂蜂业集团的问题，与我们同仁堂健康集团的蜂蜜没有任何关系。同仁堂健康蜂蜜有严格的质量检验和品控，二者生产企业、地址和瓶子外形都不一样。”该客服透露，同仁堂集团高度重视此事，已启动调查工作，涉事公司也对初步调查情况发出致歉声明。

同仁堂蜂业致歉：已封存相关产品

昨日，针对这一蜂蜜事件，北京同仁堂蜂业有限公司发表声明表示，相关产品已全部封存，未流向市场，向所有消费者郑重致歉。同仁堂蜂业表示，经初步调查，由于公司现场监管不到位，存在对清理出的蜂蜜未明确标识的问题，但尚未发现这些蜂蜜进入生产用原料库的情形，对此同仁堂蜂业将进一步深入调查核实。

对于报道中提及的更改标签日期的行为，经初步调查，由于2018年年初工厂搬迁，在不同生产地址的标签转换时，对标签的管理和使用出现差错。所涉产品已全部封存，未流向市场，会在监管部门的监督下依法处理。目前，同仁堂蜂业已通知盐城金蜂在调查期间暂停其受托加工生产活动，对所涉物料全部进行封存，并将全力配合上级公司和政府监管部门开展调查。

马上就访

过期食品商家如何处理？

这次“过期蜂蜜”事件让一个老生常谈的问题又一次进入公众视野：那就是商家的过期食品该如何处理？

关于超市该如何处理过期或临期商品，北青报记者走访了本市的几家超市发现，在过期前进行促销是食品经营企业的普遍做法。京客隆便利店告诉北青报记者，对于普通食品，在保质期还有1/3的时候，就会进行促销。

北京利民恒华农业科技有限公司董事长兼总经理张莉华告诉北青报记者，在食品进入商超前，厂家和超市都会进行事先约定，如商品保质期已过一半或者三分之二时，就开始进行促销，减少过期的损失。

沃尔玛相关负责人表示，商品下架后进行彻底销毁和登记。“一种是临期商品直接退回厂家，由厂家进行处理；另外一种情况是在超市彻底销毁，像标签这类的包装都会捣烂销毁”。

对于过期食品的处理，有哪些法律要求以及如何监管呢？2015年9月起实施的《食品召回管理办法》中指出，食品生产经营者应当对因停止生产经营、召回等原因退出市场的不安全食品采取补救、无害化处理、销毁等处置措施，明确了食品生产经营者“销毁不安全食品”的责任。

“多数企业都知道不能销售过期食品，在消费者和政府部门的监督下，基本上不存在故意销售过期食品的。但是过期食品下架后，如何处理和监管，这块怎么样形成一个闭环，是目前需要关注的。”一位食品安全监管的业内人士表示，在实际操作中，一些基层食药部门会对超市等食品经营企业提出过期食品处理规范的要求，例如退回厂家的，要留下凭证，确保有记录可循，如果是自行销毁，则应注意把食品进行破坏后再进行废弃，避免出现被人拿走再流入市场的,同时需要拍照留存。

本组文/本报记者 李佳 王薇 张小妹

图片为网络视频截图

(责编：仝宗莉、杨曦)