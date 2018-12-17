女司机更容易出交通事故原来大错特错

殷国安
在许多人的印象中，女司机似乎更容易出事故，其实不然。 12月13日，无锡交警支队就2018年度交通事故情况进行了全面盘点，以数据为女司机“正名”：数据显示，今年截至12月10日，无锡发生各类交通事故(包括伤亡事故以及直接走保险理赔途径的轻微事故)30万起，与去年同期基本持平，预计全年事故在31.5万起左右。从男女司机事故比例来看，所有伤亡事故中，女司机的事故比例占15%，死亡事故占比不到12%。
“所有伤亡事故中，女司机的事故比例占15%，死亡事故占比不到12%”——这个数据足以推翻过去的一个说法：女司机是第一号的马路杀手。
是不是无锡市的情况特殊，其实不然，这样的数据并非仅仅出自无锡一市。去年三八妇女节时，南京交管部门公布，截至当年2月底，南京共有312万名机动车驾驶员，其中202万为男性驾驶人，110万为女性驾驶人。2016年，南京市发生轻微交通事故57481起，其中由女司机引发的轻微交通事故只占总数的18.4%，由男司机引发的事故则占到了81.5%。而女司机引发有人员伤亡的交通事故比例更低，2016年南京市三年以下驾龄驾驶人引发一般以上交通事故共282起，其中男性驾驶员引发253起，女性驾驶员引发35起，女性驾驶员只占13.8%。
但是提起女司机，很多人的第一反应就是马路杀手。曾经听过这样一个笑话：马路上什么司机最让人害怕？答：女司机和新手女司机。
更有甚者，一些文章煞有介事地分析：女司机为什么容易出事故？一是穿高跟鞋不易刹车；二是没有养成“备刹车”的习惯；三是容易分神，注意力不集中。更有人从女性的生理和心理差异来分析女性司机多出事故的理由。
但是从现实客观数据来看，所谓“女司机更容易出事故”的说法，是完全没有根据的。所谓女司机容易出事故只是一些人的感觉，并没有准确的宏观数据作为支撑。无锡和南京两地交警提供的数据给这些流言有力的回击。
其实，绝大多数交通事故的发生，都是不遵守交通法规造成的。女性较男性更为心细，驾驶准备也更加细致周密，加之生活规律、睡眠充足，驾车行驶时不易疲倦，且饮酒吸烟者较少。而且，女司机开车更注重不超速，大多数女性不会开“斗气车”，在驾驶过程中比较稳定，法制观念和安全意识也较强，超速行驶、闯红灯、酒后驾车等严重交通违法行为也较少，在堵车时也不容易急躁，所以女性引发的有人员伤亡的交通事故比例要比男性少得多。
当然，如果我们从出事故的女司机身上总结教训，引起全体女司机注意，从而更加保证女司机的安全驾驶，这是必要的，也是善意的。但如果没有事实根据，编造女司机容易出事故的谎言，还是需要纠正和澄清的。如果再把这样的谎言作为歧视妇女的根据，就更加需要推倒了。
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