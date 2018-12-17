原标题：扶贫资金为何趴在账上“睡大觉”

朱忠保

据《中国纪检监察报》报道，2017年7月，中央财政紧急安排专项资金4000万元，并特别标注“特急”，用于支持甘肃省贫困革命老区扶贫开发。7月11日甘肃省财政厅收到通知，直到12月6日才完成专项资金分配工作，致使中央财政下拨的专项扶贫资金在省级财政滞留了146天。目前，相关责任人员受到了免职、降级等查处。

中央紧急下拨的扶贫资金躺在省级财政账上“睡大觉”，贻误扶贫工作，中央再急下面不急，具体工作无人落实，如此局面让人遗憾又愤怒。贫困群众眼巴巴盼着雪中送炭，中央下拨的特急扶贫资金却被卡在省级财政，一拖就是半年，不但暴露了有关部门作风慵懒、官僚作风严重，也暴露了扶贫资金拨付中监管缺失问题严重。这样的事已不是第一次发生，此事再次警示我们，扶贫资金不能简单地“一拨了之”，后续的动态跟踪监督必须跟上，缺少了跟踪和监督，扶贫资金难免“睡大觉”，耽搁扶贫进度。

人们常说“巧妇难为无米之炊”，但扶贫资金趴在有关部门账上“睡大觉”，并非“巧妇”无米，而是“巧妇”严重不作为所致。与被套取或违规使用相比，扶贫资金被闲置，看似钱还在那里，但扶贫资金的闲置，很大程度上意味着相关工作的停滞。扶贫资金不仅寄托着贫困地区人民改善生活的希望，依法依规全面充分使用扶贫资金，更承载着党和国家的重大发展战略。

俗话说，“人误地一时，地误人一年”，扶贫资金“睡大觉”，老百姓急需要的“救命钱”不能到位，他们想做的事和想发展的产业，都可能因为缺少资金而胎死腹中。这对打好脱贫攻坚战，帮助贫困地区尽快脱贫，都将造成严重的负面影响。而且，大量资金趴在账上“睡大觉”，不仅增加了资金的占用成本，造成了资源的浪费，更影响了国家宏观政策的实施，耽误了扶贫战略的推进和发展改革的机遇，可谓弊莫大焉。

在网络高度发达的今天，老百姓相互之间要转一笔账，通过网络，可以在分分钟钟之间完成。虽然政府的扶贫资金下拨，需要经过一些必要的程序，需要一个过程，但无论怎么说，扶贫资金在省级财政滞留了146天都是说不过去的。《国家扶贫资金管理办法》规定，建立健全扶贫资金的检查、监督制度，尤其是管理部门，应当对扶贫资金的使用情况进行经常性检查。对扶贫资金不能按时到位、配套资金达不到规定比例、投向不符合规定的，及时纠正。同时，地方各级政府应当组织社会有关方面加强监督，把行政监督、群众监督、舆论监督结合起来。由此看来，扶贫资金“睡大觉”，可能有多方面的原因，但有一点不能排除，那就是缺少跟踪监督，扶贫资金就有可能“睡大觉”。

为整治扶贫资金“睡大觉”懒病，让每一分扶贫资金都切实发挥效益，各级领导干部需要提高政治意识，多些接地气的调研，多精准发力，严格监督，层层压实责任。扶贫资金应实行专户储存、专户管理、专款专用、封闭运行，不断完善监管制度和程序，形成政府和社会合力，尽可能采取第三方评估等方式加强资金监督。

同时，要加大审计和查处责任落实，完善机制，对不作为、慢作为、假作为等问题及时查处，对无故长期大量闲置扶贫资金的项目和有关责任人必须进行问责。要加大问责的力度，提高扶贫资金闲置违规成本，提高扶贫资金的使用效益，让扶贫资金真正雪中送炭。

(责编：仝宗莉、杨曦)