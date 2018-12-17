原标题：1.9亿没拍出的徐悲鸿《愚公移山》咋又卖了两个亿？

一幅画救了一家上市公司？！深圳证券交易所12月15日公布的《湖南电广传媒股份有限公司关于出售艺术品的公告》（以下简称“公告”）称，半年前1.9亿底价却遭遇流拍的徐悲鸿油画《愚公移山》，被湖南广播电视台以2.088亿元(含税)的价格买下。卖方是湖南电广传媒股份有限公司的子公司湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司。完成此次交易后，电广传媒有望避免连续两年亏损被ST的命运。

6个月前为何流拍？

《愚公移山》创作于上世纪三四十年代，画面内容与徐悲鸿纪念馆藏的两件巨幅《愚公移山》几乎相同。其中，巨幅中国画版《愚公移山》因被收入人教版语文教材作为插图，而广为人知。据披露，电广传媒于2007年通过北京瀚海拍卖有限公司组织的拍卖，以2800万元购得。

今年5月21日电广传媒与子公司湖南有线集团签订《资产抵债协议》，约定将徐悲鸿的《愚公移山》抵偿公司所欠湖南有线集团债务。故目前该画的所有权人为湖南有线集团。 6月，湖南有线集团将《愚公移山》委托中国嘉德国际拍卖有限公司拍卖。6月18日晚，在被誉为拍卖行业风向标的中国嘉德“大观之夜”上，《愚公移山》压轴登场。起拍价为1.2亿人民币，经过十余次叫价后，停止在1.89亿元关口。就这个价格来说，已足以刷新近年徐悲鸿油画的最高纪录。

但就在所有人等待落槌的时候，拍卖师却宣布，该作品因未达到卖家约定的最低成交价而流拍。那么，卖家的“最低成交价”究竟是多少？6个月后，《公告》揭开了谜底——1.9亿。

然而，仅仅在流拍6个月后，《愚公移山》就迎来了“巅峰时刻”。根据《公告》，《愚公移山》流拍后，公司与湖南广播电视台进行了接洽，拟将《愚公移山》 出售给湖南广播电视台，双方确定最终的交易金额为2.088亿元（含税）。这一价格，已刷新了吴冠中的《周庄》在2016年创下的2.36亿港元（当时约合人民币1.97亿元）纪录。

两亿估价如何得出？

对此，《公告》解释称——“本次交易定价是基于油画的评估价值”。《公告》称，北京中企华资产评估有限责任公司对徐悲鸿《愚公移山》布面油画价值进行了评估，选用市场法评估结果作为评估结论，出具了中企华评咨字(2018)第4541号项目评估咨询报告。“徐悲鸿《愚公移山》布面油画评估基准日2018年11月10日，评估价值为20000万元。”

这种由资产评估公司为艺术品定价的方式并不多见。业内人士介绍，对于无底价的拍品，一般由拍卖公司组织专业人士进行估价。记者登录北京中企华资产评估有限责任公司官网发现，该公司的业务领域涵盖企业价值评估、无形资产评估、矿业权评估、其他资产评估、金融服务等。今年4月，快乐购百亿交易牵手“芒果”的交易中，这家公司曾作为重大资产重组项目的评估机构参与，但涉足艺术品估值，这是头一回。

电广传媒为什么要卖《愚公移山》？公告称“本次交易是根据公司经营发展需要进行的，通过此次出售该艺术品，公司可以收回该艺术品的全部成本并取得一定的投资利润。”但显然，电广传媒还有更现实的需求——《中国证券报》报道称，财报显示，电广传媒2017年和2018年前三季度分别亏损4.64亿元和1.35亿元。若不能在第四季度顺利扭亏，电广传媒面临“披星戴帽”（ST）的命运。此次转手《愚公移山》，则有可能扭转连续亏损的局面。有媒体算了一笔账——这笔交易如果顺利，两笔款项最快可在两周内完成，恰好在年底前的周五(12月28日)。

溢价成交有无玄机？

《愚公移山》此次溢价成交，是在整体经济环境趋紧的情况下出现的，因此尤为引人注目。仅在今年的嘉德“大观之夜”，张大千和傅抱石的高估价拍品，以及《石渠宝笈》著录的赵孟頫《乐志论》书画合璧卷、(传)周文矩《太真上马图》，均因出价未到底价而流拍。当晚，“大观之夜”120余件拍品总成交额为6.75亿元，明显低于去年春拍“大观之夜”的16.66亿元。在此之前，据传唐代王维所作的《著色山水图》，也因没有达到保护价而流拍。为此，中国嘉德国际拍卖有限公司副总裁兼中国书画部总经理郭彤曾感慨：往日争相比高的拍卖品市场已经进入了“很微妙很现实同时又很残酷的调整时期”。

卖方电广传媒与买方湖南广播电视台也让人产生联想：公开资料显示，两家公司均位于长沙金鹰影视文化城，该地即为湖南广电的大本营。根据湖南省委、省政府2018年下半年有关湖南广电整合改革的相关精神，湖南广播电视台与电广传媒构成关联关系。

被称为“中国传媒第一股”的电广传媒，主营业务涵盖有线网络、传媒内容、投资管理、旅游酒店、互联网新媒体等，2006年起逐步运作艺术品投资业务。截至2017年底，电广传媒存货31.43亿元，其中库存商品14.44亿元，经营性艺术品10.01亿元。2007年，电广传媒在香港以3504万港元买下李可染的《万山红遍》。2012年6月份，该作品以2.93亿元人民币成交，收益高达两亿多元人民币。不过，艺术品投资并非电广传媒主力业务。年报显示，2016年和2017年，公司艺术品方面的业务分别仅占总营收的0.15%和2.08%。由此可见，想要彻底脱困，电广传媒还要在主营业务方面多多努力。文/本报记者 祖薇

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