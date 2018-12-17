原标题：刘世锦：中国经济未来增长潜能在于填补两个“洼地”

经济日报-中国经济网北京12月17日讯（记者 马常艳）12月15日，十三届全国政协经济委员会副主任、中国人民银行货币政策委员会委员刘世锦表示，要建设一个高标准的市场经济，推动高水平的对外开放，实现高质量的发展。中国经济未来的增长潜力还很大，增长潜能重点由“爬高山”转向“填洼地”。

以高标准市场经济推动高质量发展

“我们是要一个低水平、不完善的市场经济，还是要一个高标准的市场经济？”刘世锦认为，中国的市场经济这么多年有很大的发展，但到目前为止还是不太完善。大部分的商品市场已经是市场化，但要素市场还只有一半市场化。

刘世锦认为，发展高标准的的市场经济，需要解决一些难点和焦点问题，包括打破行政性垄断，公平竞争，国资国企改革，转变政府职能，产业政策转型，改革政府的产业补贴，保护产权特别是知识产权，维护劳动者权益，保护生态环境和绿色发展等问题。

刘世锦指出，在全球市场经济体系的竞争中，中国是一个后来者，但这些年中国的市场经济发展是有成绩的，有特色的，给全球市场经济的建设作出贡献。下一步全球经济的竞争很大程度上是不同国家市场经济体系的竞争，在这场竞争当中，中国应该朝前走。

确立高标准市场经济的目标以后，到底怎么改？刘世锦以为，当务之急是把十八届三中全会、四中全会、五中全会和十九大关于改革开放的要求落实到位。重点是加快推动国资国企、土地、财税、社保领域的改革进程。同时要优先推动新旧动能转换，配套一些重要的改革措施。

增长潜能由“爬高山”转向“填洼地”

刘世锦认为，中国经济下一步增长潜力很大。他指出，中国经济增长的潜能要由过去“爬高山”转向“填洼地”。“洼地”主要是两个，一个是“效率洼地”，由于限制准入、缺少竞争、成本过高、效率低下而被抑制的供给和需求；第二是“分配洼地”，由于收入分配差距过大而未能释放的消费需求和人力资本供给。

对于如何填补这两个“洼地”，刘世锦认为，第一，要加快开放城乡之间土地、资金、人员等生产要素市场。

第二，降低五大基础性成本，包括能源、物流、通讯、土地、融资成本。中国这五大基础性成本是比较高的，很大程度上是因为这些领域存在行政性垄断。

第三，加快服务业开放，重点是知识密集型的服务业。这对内扩大需求非常重要。已经进城的农民要加快解决住房的问题，住房问题解决以后会有大量需求释放出来。

第三，积极的财政政策要更加积极，重点不是搞一般的基础设施建设，而要转向医疗、养老、教育、社保、基础研究等这些短板。

最后，国有资本应加大力度转向社保基金，以更多更好的公共产品提升全社会人力资本。

(责编：杨曦、仝宗莉)