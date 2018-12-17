原标题：赴日游 5万保证金难退

华商报讯（记者 佘欣 摄影 赵彬）“30岁以下未婚女青年得交5万元保证金。”旅行社这么一忽悠，桑女士信了。

旅客：外甥女赴日游被要求交5万保证金

65岁的桑女士在西安市大差市西安国贸大厦写字楼6楼的陕西中旅假日旅游有限责任公司报团去日本旅游，“9月23日交的团费，10月24日至31日我和外甥女一起去的。”桑女士说，报名一两天后，旅行社通知她交5万元保证金，“他们总经理王某说日本查得严，我外甥女是30岁以下未婚，怕留到日本找对象，必须交5万元保证金。”

“9月29日我去旅行社签了归国质保金责任担保书，担保书上说打款到旅行社公司账号里，后来王某说银行退款太慢，让我交了5万元现金。”桑女士说。

从日本旅游回来后，桑女士多次催问保证金什么时候退，“11月初旅行社说日本驻华大使馆很忙，他们将派人去北京办理销签，办好了就能退。我后来在别的旅行社打听了，都说现在日本游不要保证金，我也没多想。”桑女士说，12月初，旅行社通知她去取保证金。

“12月12日，我去旅行社刚好在电梯口碰到了王某，他说管财务的人住院了，暂时无法退款，还说店内没人是因为正处淡季。我本来还想去西班牙，让他把这5万元直接充减团费，他答应了。”桑女士说，走到楼下王某突然反悔，称5万元有一半仍在北京，让她再交几千元西班牙费用。直到这时桑女士才明白，自己被骗了。

旅行社：财务人员住院，月底才能退费

昨日，在桑女士提供的归国质保金责任担保书上可以看到，保证金为每人5万元，汇款账户为陕西中旅假日旅游有限责任公司银行账户，旅行社应在客人回国并按规定上交护照销签后原路退还客人（担保人）支付的担保金，销签过程正常为20个工作日左右。担保书盖有旅游公司公章和王某姓名的印章。

昨日下午，华商报记者陪同桑女士去该旅行社，王姓经理称财务人员因心脏病住院，12月31日才能退款。去日本旅游需要收保证金吗？“去日本跑路的未婚女青年太多了，我们吃了太多亏，得给自己留点后路。”王经理回答。

旅游部门：如需保证金应由银行托管

昨日，记者拨打西安市旅游发展委员会咨询投诉电话，工作人员称，国家已经发布了“关于规范出境游保证金有关事宜的通知”，不建议旅行社收取保证金，如果必须要收，游客可与旅行社协商，采取银行参与的资金托管方式，并签订由旅行社、旅游者、银行参与的出境游保证金三方托管协议。

该工作人员提醒，不要以现金或现金转账方式将出境游保证金直接存入旅行社及其工作人员提供的个人账号，“去日本只要有签证就够了，不需要保证金。行程结束3个月内都可以拨打12301进行投诉，建议桑女士尽快投诉，不要过了处理时限。”

昨日下午，桑女士已向12301投诉，工作人员称待桑女士证据上传完毕，会尽快转交相关部门进行处理。

(责编：仝宗莉、杨曦)