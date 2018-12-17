原标题：经济稳中有进 今年可实现6.5%增长目标

12月14日，在国新办新闻发布会上，国家统计局公布了11月国民经济运行数据。该月全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%，增速比上月回落0.5个百分点。1月至11月，全国固定资产投资（不含农户）609267亿元，同比增长5.9%，增速比1至10月加快0.2个百分点，连续三个月回升。11月，社会消费品零售总额35260亿元，同比增长8.1%，增速比上月回落0.5个百分点。

国家统计局国民经济综合统计司司长、新闻发言人毛盛勇表示，11月部分指标有所回落，说明经济下行压力较大，特别是现在外部环境更加严峻复杂，变数、不确定性在增加。但是，当前中国经济运行仍保持在合理区间，总体平稳、稳中有进的态势在持续发展。支撑明年经济运行的有利因素仍然较多，今年全年实现6.5%左右的增长目标没有什么悬念。

前11个月规模以上工业增速是6.3%，和1月至10月基本持平，小幅回落0.1个百分点。11月当月增速比10月回落0.5个百分点。毛盛勇认为，这主要是受汽车、石化、电子行业放缓较多影响。

不过，结构上仍有不少亮点。规模以上工业企业中，高技术制造业、装备制造业、战略性新兴产业的增加值增长速度都保持较快增长。新产业、新产品增长比较快，智能家电、新能源汽车等持续保持较快增长。线上线下销售融合发展加快，网上销售保持较快增长。

投资也呈现企稳回升态势，特别是投资结构在优化。制造业投资从今年4月以来保持了持续回升的态势，1月至11月增长9.5%，比1月至10月加快0.4个百分点。民间投资今年以来持续保持在8%以上的较快增长速度。

毛盛勇认为，世界经济的不确定性、复杂性增强，存在变数和挑战。从我们内部来讲，支撑明年经济运行的有利因素还是比较多，比如2018年整个经济运行还是比较好的，全年实现6.5%左右的增长目标没有什么悬念。今年的经济平稳运行、稳中有进，为明年经济运行打下一个比较好的基础。

“未来宏观政策将着力于提振总需求，激发国内市场，增加政策之间的协调性。货币政策将更有弹性，而财政政策的力度也会有所加大。”厦门大学经济学院副教授孙传旺对记者表示。

(责编：仝宗莉、杨曦)