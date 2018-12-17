交通部：加快交通运输行业人工智能发展和应用

人民网北京12月17日电 据交通部官方网站消息，12月14日，交通运输部党组中心组举行2018年第十四次集体学习（扩大），主题是深刻认识加快发展新一代人工智能的重大意义，促进人工智能与交通运输深度融合，加快建设交通强国。交通部党组书记杨传堂在会上表示，要深刻认识到加快人工智能发展是实现高质量发展的强大动力，将为交通运输发展带来宝贵机遇。要加快交通运输行业人工智能发展和应用，为行业高质量发展添薪续力、增强动能。

杨传堂指出，主要从四方面加快交通运输行业人工智能健康发展：

一要推动人工智能与基础设施建设深度融合。着力推动高分遥感、地理信息系统等技术在交通规划中的综合运用，推进智能化信息化基础设施建设，加快发展工程智能制造。着力开展工程监测检测的数字化、智能化和维修养护无人化技术与装备的研发应用，特别是将港珠澳大桥打造成人工智能技术在交通基础设施实施运维管理的典型示范工程。

二要推动人工智能与运输装备研发应用深度融合。提前谋划布局运输装备研发和应用，着力打造具有国际竞争力的运输装备产业集群。大力发展自动驾驶技术和轨道交通系统，在智能化、高端化运输装备制造方面主动作为、加快发展，切实将关键核心技术掌握在自己手中。

三要推动人工智能与运输服务深度融合。推动新一代旅客联程运输发展，大力推进不同运输方式、不同区域之间货运服务信息共享、标准衔接，打造智能多式联运系统。以人工智能推进运输服务产业变革，在创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链等领域培育新的增长点、形成新动能。

四要推动人工智能与行业治理深度融合。建立健全适应人工智能发展的法规制度、规划战略、产业政策、标准规范等，确保交通运输领域人工智能安全、可靠、可控。推进开发适用于行业服务和决策的人工智能系统，提升交通运输治理能力和现代化水平。

(责编：李楠桦、仝宗莉)