原标题：年末骗子招数“升级” 小心这些“新骗局”

来源：检察日报

年底前后,诈骗“陷阱”增多,不法分子的诈骗手法层出不穷,屡屡有人上当受骗。记者梳理了近期发生的“新骗局”案例,希望大家加强防范,提高警惕,谨防受骗。

1、公司财务人员谨防骗子冒充企业领导诈骗

【案例】

10月25日,山东菏泽一公司财务人员接到一个匿名手机短信,冒充其公司领导称急需一笔钱,要求受害人向指定账户汇款30万元。受害人一看是公司老板,便按照短信要求汇款,后发现自己被骗。

据办案民警介绍,从作案手法看,犯罪嫌疑人主要通过仿冒或盗用公司老板手机号、QQ号、微信号获取受害人信任,或将财务人员拉入虚假公司内部群,设置仿真聊天情景,继而以“业务转账、支付合同金、办理退款”等理由,要求受害人转账汇款,有针对性地实施精准诈骗,迷惑性、隐蔽性极强且涉案金额相对较大。

【警方提醒】

各企业要建立健全并严格执行财务管理规章制度,大额转账汇款前必须经过当面或电话核实程序,财务人员汇款之前一定要通过多种方式确认对方身份,谨防上当受骗。

2、冒充公检法诈骗再升级 网上发送假警官证

【案例】

11月8日上午,吕女士接到一通自称是社保局工作人员的电话,称吕女士涉嫌骗保,在当事人疑惑时将电话转给了“公安机关”。一位自称是“北京市公安局的警察”打通吕女士的电话,并让其到没有人的地方,加自己QQ办案。随后,吕女士就收到对方发来的公安证件和印有自己头像及个人信息的“拘捕令”。此时,吕女士已经慌了神,而对方轻易就诈出了她的银行卡存款数额。

深圳宝安警方发现吕女士与一个诈骗电话进行长时间通话,极有可能被深度洗脑。民警迅速给其打电话,但连拨7通电话都被挂断。为阻止其向骗子转账,紧急之下,民警通过其手机号添加微信,并备注“你好,你正在被假冒的警察诈骗,请别转账”。吕女士在向骗子转账时,看到警察的好友申请弹出,马上停止了转账,这才避免了财产损失。

【警方提醒】

面对冒充公检法的诈骗分子,只要记住三条防范就能守住自己的钱袋子:公检法机关作为执法部门,绝不会用电话对所谓的涉嫌犯罪、银行卡透支等问题进行调查,公检法机关及其他部门之间也不会互相接转电话;公检法等部门根本不存在所谓的“安全账户”,凡通过电话、短信要求转账、汇款或进行资金审查的,一概不要相信;犯罪分子利用特殊计算机软件,能模拟各类电话号码和假冒的公检法网页,接到类似电话需冷静,特别是涉及欠款转账时要立即停止。

3、警惕玩抖音点赞评论 能赚钱的新型骗局

【案例】

今年11月19日,市民侯某从微信朋友圈看到一个“抖音”兼职群,该群的简介称,只要加入该群一天能挣60元,侯某就加入该群,加群后群主通知每天截屏、点赞,发朋友圈可以得到60元的工资,但需要交入职费1388元,如果想做的加群主为好友缴纳入职费,侯某就加了群主为好友,并给群主转去1388元,然后就按照群主的要求截屏、点赞,转发朋友圈,当日晚上侯某收到六十元的工资,第二天侯某又接着截屏点赞转发朋友圈,并把收到工资的截屏发到朋友圈,到了上午群主发话:“接到公司通知,因抖音业务升级,系统受到影响,任务暂停几天,给大家带来的不便敬请谅解”,然后就没有音信了,侯某再给群主发信息群主就不回了,到了11月20日凌晨5时群主解散该群,侯某意识到被骗。

【警方提醒】

刷单类诈骗一直是案发率较高的诈骗类型,大家一定要格外警惕,不要相信动动手指就能赚大钱的把戏,尤其注意以下几点:1、需要预付保证金、先行垫付资金的兼职工作基本都是骗局;2、对于可以轻易获取高额回报的工作要保持高度的警惕;3、寻找网上兼职时不要轻易泄露自己的个人信息,也不要轻易点击对方发过来的链接;4、如果不慎被骗,注意保存证据并及时报警。

4、朋友圈发砍价链接,新型骗局了解一下!

【案例】

北京市民郭先生在朋友圈看到一条帮忙“砍价”购物的链接,上面写着“找朋友帮忙砍价,最低0元就可以购买苹果X手机。”郭先生当即点了进去,帮朋友点击了“砍价”键,留下姓名和电话后,页面马上显示“你已帮朋友砍了68元!活动时间有限,只要填写信息参与活动,找朋友参与砍价就能零元购手机。”郭先生不假思索地将链接转发到了朋友圈,并给好友发信息要求帮忙“砍价”。

正在忙活的时候,郭先生却收到了一条信息,上面显示他的银行卡被划走了600元。“密码不知道怎么被泄露了,余额一次性被转干净了。好在微信绑定的不是我存钱的卡,不然损失肯定更大。我怀疑就是填写的个人信息泄露了。”

【警方提醒】

微信“帮砍价”活动起初只是用于营销。不少商家通过这种活动吸引大家在朋友圈转发,从而吸引了一大圈粉丝,短时间内获得了大量关注度,实现了不错的营销效果。不过,之后这种成本低、操作简单而且容易上当的活动被不法分子盯上了。他们通过朋友圈“砍价”收集个人信息或骗钱,已经演变成了一种新型的骗局,参与过的用户会收到大量的广告短信和诈骗短信。

5、 微信新型骗局:连语音都能“克隆”!

【案例】

最近,赵女士突然接到自己父亲在微信上发来的消息,父亲称自己出来买菜忘记带钱,让赵女士转200元到微信上,赵女士便问语音问了句“爸爸,是你吗?”很快就收到对方的回复。

赵女士一听就是自己父亲的声音,便想也没想就把钱转了过去,结果还是被骗了。经过调查后,发现是赵女士的父亲微信被盗用了,语音是提前录好的。

【专家提醒】

保护好自身帐号安全

1、无论他人以任何理由索要你的微信帐号、密码、短信验证码等个人信息,坚决不要提供,否则极可能被盗号。

2、当发现自身微信帐号有被盗迹象时,请马上到手机端微信安全中心或者PC端微信中心网站冻结帐号,并通知好友谨防诈骗。

防止被盗号者欺诈

1、遇到微信好友借钱或其他需要资金支付的情况,最好能通过电话或视频进行确认,如果碰到模糊不清的语音,一定要进行仔细求证。

2、向不能确定真实身份的好友转账时,可将到账时间设置为“2小时到账”或“24小时到账”,以预留处理时间。

3、若发现好友微信帐号被盗,应及时进行被盗投诉,并通知好友冻结帐号,并转发防止其他用户上当。

(责编：赵爽、杨曦)