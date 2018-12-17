11月新增贷款环比涨幅近八成 居民消费意愿强劲

近日央行发布数据显示，11月新增人民币贷款1.25万亿元，环比增加近八成。对此，西南证券首席分析师张刚在“中韩财经连线·沪港通”节目中表示，一方面因为10月份的对比基数比较低，才出现环比近八成的涨幅，10月份存在国庆长假的原因，单月新增贷款规模只有6970亿元。

另一个原因就是11月份迎来了中国的消费高潮双11，消费节的高潮促进了消费，贷款也显著增长。具体数据方面，居民短期新增贷款金额高达2000亿元，而中长期贷款方面则高达4000多亿元，相当于居民方面的新增贷款金额占了一半的比例。主要反映出居民的消费意愿非常强劲，对于消费类行业的未来发展前景值得乐观期待。

此外企业投资热情也保持着较高的水平，因为新增贷款规模中有一半的金额流向了非金融类机构，也就是企业。企业贷款主要以中长期贷款为主，说明企业对未来投资的前景也充满了乐观的情绪，主要得益于利率水平保持了较长时间的低位。而对于企业来讲，营商环境的改善以及税费的降低，都是激励企业保持较高投资热情的主要动力。因此这些数据都反映了目前中国经济的前景，有希望能够保持较高的经济增速。（经济日报-中国经济网记者 贾佳 赵世楠)

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