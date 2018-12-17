社区支持农业践行消费扶贫 在全国范围内推广社区(群)“1+1”扶贫模式

12月11日，“扶贫助农 携手共享”资产性收益扶贫共享农庄座谈暨中国社区扶贫联盟第一届理事大会在京召开。会议就“社区支持农业”及“资产性收益扶贫共享农庄”展开交流座谈，会议倡议社区支持农业践行消费扶贫，在全国范围内推广社区（群）“1+1”扶贫模式。

2017年12月12日，在中国物业管理协会和中国扶贫志愿服务促进会的指导监督下，包括房地产开发、物业服务、消费流通等在内的房地产全链条企业积极参与共同成立了中国社区扶贫联盟。该联盟旨在汇聚社会企业力量，以消费扶贫带动贫困地区经济发展。截至目前，联盟会员单位已超过200家，理事单位72家。

据介绍，中国社区扶贫联盟自成立以来，一直以消费扶贫为指导理念，整合房地产业内资源，以社区支持农业为基础，在全国范围内推广社区（群）“1+1”扶贫模式。通过县域端“一商一户一劳力”与城市端“一社一柜一家人”的城乡精准配对帮扶形式，助力脱贫攻坚。

联盟现已云集了中国房地产开发50强、中国物业管理100强以及新浪、 苏宁、分众等知名企业在内的超过200家会员单位。签约合作社区超过30000家，覆盖全国九大城市圈，直接或间接带动贫困户增收超5000户。依托于联盟会员单位的社会资源优势，形成了从种植到加工、品牌、物流、溯源、仓储、终端全流程的服务链条。

此外，由易居乐农总策划，易居中国、东方卫视、新浪微博联合出品的《我们在行动》已完成了2季节目的拍摄，节目共走访帮扶了11个贫困县域，带动并实现各县域扶贫产业的落位与扩大，百家联盟会员企业积极参与到节目拍摄中，订购农产品总额超3000万元。同时，第一季易居乐农《我们在行动》节目组还荣获由国务院扶贫办颁发的“2018年全国脱贫攻坚组织创新奖”。

会议上，由易居乐农规划运营的蔚县共享农庄项目——蔚窑原乡正式发布，易居乐农将打造旅游扶贫为主的资产性收益共享农庄。项目将利用“旅游+”“生态+”等模式，推进农业、林业与旅游、教育、文化、康养等产业深度融合，打造以时尚艺术文化为平台，结合乡村生活、农业体验，以乡村民宿为载体的乡村休闲综合体。该项目的可持续发展模式在于以经营乡村的理念，推进美丽乡村建设，通过环境综合整治、生态旅游开发、城乡统筹改革等，着力破除城乡二元结构，加快推进新型城镇化建设，以及农村公共服务体系建设，解决农用地和宅基地问题，带动农民共同致富。

国务院扶贫办督查专员、开发指导司司长海波在活动现场指出，中国社区扶贫联盟的扶贫模式创造了中国扶贫开发史上消费扶贫的崭新模式。“中国物业管理协会是首个以行业协会的力量推动消费扶贫实现精准的协会。“海波表示，资产收益扶贫的优势在于创新了财政涉农资金供给和使用机制，提升了资金使用效益，对无劳动能力或弱劳力贫困户进行了精准扶持。（文/沈静）

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