专家热议“国企改革再出发”：推动认识深化 从谋划走向实干

人民网北京12月17日电 （孙阳）党的十八大以来，国有企业改革发展取得历史性成就，实现了国有经济持续健康发展。当前，在中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段的关键时期，如何推进国企改革继续前进，推动国有资本做强做优做大，成为新形势下推动经济高质量发展的题中之意。

日前，来自财政部、国务院国资委、国家税务总局、中国社会科学院和各地国企国资监管部门、中央企业、地方国企、高校和研究机构的众多专家学者齐聚2018国企管理年会，围绕开创国企改革新局面的主题，就宏观经济形势、国企改革新机遇与发展前景等话题展开了深入探讨。

财政部原副部长朱光耀在年会上作了主题报告。朱光耀在报告中深入分析了IMF对全球经济增长率最新预测、WTO对全球货物贸易增速的最新预测、美国税改及其对中国的影响，以及全球各主要经济体央行资产负债情况等数据背后的经济形势变化信号。

他表示，趋势的变化，提醒我们全球经济下行的压力在增大。2018年全球新兴经济体受到贸易争端的影响较大，2019年的经济形势将充满不确定性，要坚决贯彻党中央、国务院“稳中求进”的发展方针，积极应对挑战，实现经济稳步发展。

国务院国有重点大型企业监事会原主席季晓南回顾和总结了国有企业改革40年历史，提出在部署和安排未来的国有企业改革时，有必要对国有企业改革的一些重大基本问题进行再思考和再认识。

他强调，根据“竞争中性原则”深化国有企业改革，有几个问题需要思考和研究：一是国有经济的功能和定位，二是如何理解和落实“竞争中性原则”，三是关于“政企分开”，四是关于“竞争中性原则”在我国的法律地位和制度保障问题。

中国企业研究院执行院长、首席研究员李锦认为，要重视国企改革的逻辑起点，推动认识深化。同时，李锦对2019年国企改革作出趋势判断，他认为，要建立新经济体系，监管制度也将进一步完善；同时，实施经营体制改革，激发改革活力，进一步建立现代国企制度等。

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