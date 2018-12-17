农行为居民住房条件改善提供有温度的服务

人民网讯 入冬前后，如皋市城东片区280多户居民告别危旧住房,全部入住新居。“新房敞亮又暖和，冬天也不觉得寒冷。”住了大半辈子老旧房子的徐大妈，搬进新房后，心里一直暖洋洋的。
农行江苏如皋支行主动与政府部门接洽，组建专业服务团队，围绕重点民生保障项目积极布局，深度介入，持续在改善群众生活居住条件和环境、提升城市功能和品质等方面实行信贷重点支持，着力让金融服务更加贴近地方经济社会发展的实际，更加贴近民生所需。
今年11月初，江苏农行对“如皋市城东社区城中村搬迁改造项目”“如皋市城南街道平明社区、建设社区危旧房改造项目”又分别授信3.36亿元、3.6亿元。这是继如皋城东片区危旧房改造工程等项目贷款6.9亿元后，农行对当地民生工程的再度支持。
在南通市港闸区原城郊结合部，当地政府推出“港闸区2018年居民住房改造二期项目”后，农行港闸支行立即与政府有关职能部门取得联系，及时了解和掌握该项目的发展规划、建设和融资需求，切实做好金融服务，并成功牵头组建银团贷款16亿元，其中农行承贷12亿元。
为更好地发挥在城乡居民住房条件改善集中推进过程中的金融主力军作用，江苏各级农行不断深化银政企三方合作，提前做好战略布局，预先做好服务民生项目预案。该行把项目落地的各项工作进行细分，落实“三专”制度，即专人推进、专班负责、专项立会，定期召开督导会议，督促有关部门尽快落实贷前条件，协调信贷规模，加快投放进度。
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