配网自动化改造惠及两万户居民

人民网讯（通讯员 陈小骞 陈婷）近日，总投资66亿元的广东省开平市赤坎镇华侨文化展示旅游项目正式动工，标志着赤坎镇改造项目进入了全面建设阶段。

据悉，为保护古镇文化资源，从2016年开始，开平市政府开始了大规模的赤坎镇改造项目，而电力改造是其中一个重点工程。为满足小镇发展用电需求，提高供电可靠性，南方电网广东江门供电局打造赤坎镇现代农村电网示范项目。截至今年11月，赤坎镇配网自动化改造已惠及19个村委会近两万户居民。

精心规划 5年内实现现代农村电网示范项目

赤坎镇位于广东省珠江三角洲西南部经济开发区内，沿潭江而建，南岸是乡村，北岸则是城市，清一色的骑楼，中式建筑加入西洋元素，有“中国古镇”的美誉。

“我们提出的这个赤坎镇现代农村电网示范项目，是分阶段分目标完成的。首要任务是提高供电可靠性、满足负荷增长，最后实现电网自动化、智能化建设，打造智能台区和智能电房，使电网设备与环境融合，改善旅游古镇景观，减少电力线路占地。”回想起2016年带着规划小组到赤坎镇考察，江门开平供电局配网规划专责谭风光说。

古镇改造 完成智能电表和低压集抄全覆盖有着350多年历史的赤坎古镇，中西文化交融。“赤坎镇项目，首要的出发点是保护。”江门开平供电局工程建设部副主任乐勋介绍，“我们所有的电网升级改造工作，都建立在保留赤坎特色的基础上进行，每一个电源布点和每一条线路走向都严格配合赤坎镇发展整体规划。因此在电网改造施工阶段，把控是非常关键的。”

而古镇内电力工程建设面临着残旧设备拆迁工作量大、道路狭窄运输难和古镇改造对新规划的线路走向要求极高等多重难题。

为了解决上述困难，开平供电局加大施工队伍数量，配合政府部门，提前拆除掉古镇内非保留房屋的残旧设备，推倒非保留房屋，填平路面修建一条直通古镇外的临时专用道路，为后续的拆迁及建设工作提供交通便利。此外，施工人员及时清理工程垃圾废料，将电力建设施工期间对居民的影响降至最低。

“目前赤坎镇已经完成智能电表和低压集抄全覆盖，过去这里杂乱无章的线路都会得到重新建设，赤坎镇景区内的电缆还将全部入地，保证旅游景点环境优美。提供更可靠的电力供应，才能有力支撑特色小镇的旅游发展。”乐勋说。

合作无间 电网改造升级惠民生

目前，赤坎镇供电区域内共有10千伏线路11条，中低压线路总长有400多公里。从2017年开始，开平供电局不断优化施工组织方案，多部门相互联动，在工程勘察设计、材料申购、工程管理等各个方面密切配合，精细俱到。两年内先后完成10千伏江南线、10千伏江北线等7条线路的配网自动化工程改造，投资509万元。

“通过自动化开关改造，赤坎全线实现了‘三遥’功能，即遥信、遥测、遥控，保证电力线路瞬时故障能够自动恢复，永久性故障区自动隔离，非故障区自动恢复供电，电力线路的自愈能力也因此得到大大增强。”乐勋介绍。

“以前最怕雷雨天，线路一跳闸，供电人员说要巡查出故障点才能恢复，有时甚至要等上好几个小时。”赤坎镇灵源村村民关剑荣说道。2017年2月，10千伏江北线率先开展配网自动化改造，关剑荣和家人最早享受到电网升级带来的便利，“台风‘山竹’来的时候，开平人家里停电不超过半小时。”关剑荣满意地说。截至今年11月，赤坎镇配网自动化改造已惠及19个村委会近两万户居民。

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