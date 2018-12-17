湖南耒阳：政企联动破解民营企业“用电难”

人民网讯（通讯员 李爱成 蒋连军 曹富蓉）日前，国网湖南省电力有限公司与广东韶能集团股份有限公司签定了耒阳两网融合暨股权转让协议，湖南韶能集团耒阳地方电网正式移交并入国家电网，这标志着曾一度困扰耒阳部分民营企业用电不稳定的情况得到彻底解决。

湖南省耒阳市为全国最大的县级能源基地，除了具有丰富的煤炭资源外，还有着充足的电力资源，境内有三座水电站，两座火电厂，总装机容量达130万千瓦，“耒阳从来不停电，耒阳电价最便宜”成为该市最为响亮的招牌之一。然而，近年来由于地方电网设施设备老旧、供电网络脆弱、网络升级速度跟不上负荷增长速度等问题，在耒阳市委市政府的积极协调下，经“国地”两网多次协商、多轮谈判，今年3月15日，国网湖南电力公司与韶能集团正式签订收购韶能耒阳地方电网协议。3月28日，韶能耒阳电网成功并入国家电网系统，这场历时5年多的“国地”两网融合工作取得实质进展。接下来，国网湖南电力将对新接管的供电区域开展主网架优化、配电网融合、老旧设备改造、通信自动化建设等工作，增强电网架构，提高供电能力，打造优质供电环境。

“打造一流的营商环境，为民营企业发展服好务，让企业进得来、留得住、发展得好，下一步有关职能部门将密切配合国网湖南电力尽快做好电网提质改造工作，彻底改变供电网络脆弱、设施老旧的现状，满足供区内企业发展和人民美好生活对电力的需求。”罗琼表示。

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