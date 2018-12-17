亚洲心脏病学会，助力中国一带一路倡议实施——北京大学第一医院霍勇教授当选为亚洲心脏病学会主席

2018年12月14日，亚洲心脏病学会理事会在亚洲心脏病学会年会上召开，来自亚洲18个国家和地区的心脏病专家齐聚一堂，怀着发展亚洲心脏病诊疗技术、促进亚洲心脏病人获得心脏健康的美好愿望，共同参与新一届亚洲心脏病学会。来自北京大学第一医院的我国著名心脏病专家霍勇教授当选为新一届亚洲心脏病学会主席，复旦大学附属中山医院葛均波院士、山东大学齐鲁医院张运院士、新加坡伊丽莎白医院LIM CHUN LENG MICHAEL教授当选荣誉主席，另外有来自包括中国的18个地区和国家的代表当选为副主席，分别代表中国大陆，中国（台湾）、中国（香港）、中国（澳门）、新加坡、日本、印度、尼泊尔、印度尼西亚、马来西亚、斐济、黎巴嫩、韩国、孟加拉、蒙古国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦，具有广泛的代表性；来自深圳的孙逸仙心血管病医院的刘强教授当选秘书长。同时，第二届亚洲心脏病学会理事会下设工作委员会，并在此次会议上选举了工作委员会成员。

霍勇教授

LIM CHUN LENG MICHAEL教授

亚洲心脏病学会将有效加强亚洲心脏病事业的发展

促进亚洲各国心脏病专家的学术交流、人才培训、临床诊疗水平提升、防治体系建设， 最终促进亚洲人民的心脏健康。当前亚洲地区心血管疾病的防治形势不容乐观， 亚洲地区心血管疾病负担沉重，心血管专业人才缺乏，诊疗技术参差不齐、科研水平低，学术交流不充分、疾病防治体系不完善。这些原因导致亚洲心血管疾病不能得到有效控制，严重危害亚洲人民的健康。在此背景下，需要一个团结亚洲各国心脏病专家的平台，以此促进亚洲心脏病事业的交流、沟通、融合、提升， 促进亚洲心脏病防治事业的发展， 时代的呼唤， 亚洲心脏病学会孕育而生，学会成员均在各国有影响力的心脏病专家，在此平台下， 亚洲各国心脏病专家一起努力， 发挥最大力量，改善每一个亚洲人民的心脏健康。

亚洲心脏病学会作为第一个连接包括东亚、东南亚、南亚、中亚、西亚和俄罗斯等地的区域、具有广泛代表性的学术性、非营利性的心血管专业学术组织。以改善亚洲心血管疾病患者的心脏健康，推动亚洲地区心血管疾病诊断治疗及技术创新，从而提升亚洲在全球心血管疾病领域的影响力为宗旨。未来亚洲心脏病学会会不断地更新、壮大理事会成员，拓展在亚洲各国的影响力，将亚洲心血管疾病防治战线不断延伸，从而惠及更多亚洲人民。

亚洲心脏病学会将助力中国的一带一路倡议实施

来自中国的知名心脏病专家霍勇教授当选为新一届亚洲心脏病学会主席，是对中国过去四十年心脏病发展的认可， 也是对于过去三年一带一路倡议实施以来， 中国心脏病专家积极推动中国心脏病一带一路发展，为亚洲国家提供人才培训，手术带教，积极协助周边国家的心脏病事业发展的认可。

在中国一带一路倡议的大背景下，亚洲心脏病学会拥有更加广阔的发展空间，借助亚洲心脏病学会年会这一平台，不断挖掘亚洲一带一路国家心血管防治的需求，本着共商，共建、共赢的理念，促进一带一路亚洲国家的心脏病防治事业，促进沿线国家心血管医师培训和技能提高，帮扶沿线国家进行卫生领域能力建设和医疗体系建设，使我国心脏病防治先进的诊疗技术和成功的管理经验惠及沿线各国人民。

为了确保亚洲心脏病学会的工作有效开展，亚洲心脏病学会将不断深入交流亚洲一带一路国家的心血管疾病发展现状，根据需求， 制定有效措施，提升相关国家的心脏病防治水平。具体的工作内容为：一、办好亚洲心脏病学会年会， 加强各国交流，设立 “一带一路”心脏病论坛，二，积极推动我国专家走出去， 为专家提供“走出去”平台， 走进一带一路国家提供手术指导和带教；三、发布和制定适合一带一路亚洲地区人民的心血管疾病诊疗指南共识，提高亚洲心血管疾病诊疗的规范化，四， 提升教育，促进亚洲各国及地区心血管从业人员的基础理论及临床业务水平提高；五、设立一带一路培训基金，制定各国人才培养措施， 启动心血管专科人才培养计划充实各国心血管专业人才库，通过上述措施， 有效推动国家的一带一路倡议实施， 通过心脏病的一带一路，促进民心相通， 为亚洲各国心脏疾病患者谋福祉。

亚洲心脏病学会将带领中国和亚洲心脏事业走向世界舞台

亚洲心脏病学会将成为中国和亚洲国家提升亚洲心脏病事业的广阔舞台，并将带领中国的心脏病事业和亚洲的心脏病事业逐步走向世界舞台。 亚洲心脏病学会是亚洲人自己的心脏病事业平台，我们在此基础上，服务亚洲人民，造福亚洲人民，提升亚洲人民的心脏病健康的福祉。 在未来，我们将以此为起点，在提升亚洲心脏病事业防治水平同时，走进非洲， 联动拉丁美洲，积极探索和北美以及欧洲的相互学习和互动，不断提升中国和亚洲心脏病的国际影响力， 让中国和亚洲的心脏病事业也为世界心脏病事业做出自己的独特贡献。

（注：文中图片由主办单位授权中国日报网发布）

(责编：白宇)