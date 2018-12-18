让各国人民更好共享发展成果

2017年5月14日至15日，万物并秀的北京迎来一场历史性盛会——首届“一带一路”国际合作高峰论坛。29个国家的元首和政府首脑，140多个国家、80多个国际组织的1600多名代表与会，达成共5大类、76大项、270多项沉甸甸的成果。

“越是保护主义、单边主义思潮抬头的时候，越是需要给世界各地的人们带来信心，让他们相信全球化发展可以有一种更好的模式，全球自由贸易最终会惠及所有人。‘一带一路’国际合作高峰论坛提供了这样的一个平台和机会。”出席论坛的联合国秘书长古特雷斯表示，中国倡导并主办此次论坛，“体现了中国在世界上独具一格的长远和战略眼光，再次证明中国是开放和多边主义的强有力支柱。”

在世界不稳定性不确定性增加的背景下，中国理念、中国方案为全球寻求合作发展的国家注入了信心。“一带一路”倡议自2013年提出以来，得到国际社会积极支持。首届“一带一路”国际合作高峰论坛进一步明确了未来“一带一路”的合作方向，规划了“一带一路”建设的具体路线图，确定了一批“一带一路”将实施的重点项目，掀起了各国共建“一带一路”的新热潮。

共建“一带一路”的理念更加深入人心。习近平主席在论坛上发表重要讲话，指出要推动互利共赢，明确合作方向，本着伙伴精神，牢牢坚持共商、共建、共享，让政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通成为共同努力的目标。“在推进‘一带一路’建设过程中，习近平主席为我们展现了非常好的榜样力量。”俄罗斯总统普京表示。

共建“一带一路”的动力更足。中国宣布加大对“一带一路”建设的资金支持、建设“一带一路”自由贸易网络、启动“一带一路”科技创新行动计划等，为共建“一带一路”注入强劲动力。“我们非常激动地看到，全世界将获得更多投资，相信这些投资将带来巨大的发展机遇。”出席论坛的世界银行行长金墉表示，“我在很多国家听到人们对‘一带一路’建设的期待，相信更多人将随着‘一带一路’建设推进实现自身的发展。”

“一带一路”倡议的国际影响力和感召力进一步提升。迄今，已经有140多个国家和国际组织同中国签署“一带一路”合作文件，“一带一路”朋友圈遍布全球。“一带一路”精神被写进联合国、中非合作论坛、上海合作组织、亚欧会议等重要国际机制成果文件，日益成为国际合作共识。

《 人民日报 》（ 2018年12月18日 02 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)