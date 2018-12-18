原标题：供给侧结构性改革持续发力显成效

开栏的话

今年以来，我国经济保持总体平稳、稳中有进的发展态势，经济运行在合理区间：三大攻坚战开局良好，供给侧结构性改革深入推进，稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期各项举措扎实推进，各项宏观调控目标可以较好完成。即日起，本报推出“经济聚焦·年度观察”专栏，总结分析2018年经济成就，展望2019年经济形势，敬请关注。

无效产能加速退出、产业结构明显改善、内生动力不断积聚……今年以来，随着供给侧结构性改革深入推进，我国经济社会保持了持续健康发展，新旧动能转换进一步加快，各项宏观调控目标较好完成，为迈向高质量发展夯实了基础。

今年的供给侧结构性改革强调深化要素市场化配置改革，重点在“破”“立”“降”上下功夫，更加注重对宏观经济运行的优化提升，表明我国供给侧结构性改革进入了一个新阶段。

“破”，就是要大力破除无效供给，关键在于抓住处置“僵尸企业”的牛鼻子，推动化解过剩产能。

“在这个过程中，更加注重精准施策、好坏分流、有保有压和区别对待，选择对的路径和时机，实施结构性去杠杆。”国家发展改革委新闻发言人、经济运行调节局局长赵辰昕表示，随着去产能深入推进和“僵尸企业”加速出清，市场决定要素配置的机制正逐渐形成，供需结构更趋协调平衡。

据统计，今年前三季度，得益于优质产能对落后产能的取代，全国生铁、粗钢和钢材产量同比分别增长1.19%、6.07%和7.21%；经过持续3年的努力，煤炭行业产业集中度逐步提高，优质产能占比进一步提升并稳步释放，大型现代化煤矿已成为全国煤炭生产的主体，行业供给质量和效率大幅提升。

该淘汰的果断淘汰，该退出的彻底退出，只有坚决做好“破”，才能为优质新产能腾挪出发展的资源和空间。总体看，随着处置“僵尸企业”等工作深入推进，无效和低端供给切实减少，供给结构明显改善，产能利用率回升。

国家统计局的数据显示，前三季度，我国工业产能利用率达76.6%，产能过剩局面得到有效缓解，与此同时，企业的经营状况逐步好转，经济运行稳定性显著增强。

俗话说“不破不立”，只有通过有效的“破”，才能实现更多新技术、新模式、新业态的“立”，才能为经济稳增长提供源源不断的新动能。

数据显示，今年前11个月，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%，其中高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.3%，分别快于规模以上工业5.5个和2个百分点。

我国经济发展的新动能正呈逐年加速之势。国家统计局发布的经济发展新动能指数显示，2015年至2017年该指数分别为123.5、156.7、210.1，分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%。

“经济新动能指数逐年攀升，表明我国经济发展新动能加速发展壮大，经济活力进一步释放，成为缓解经济下行压力，推动高质量发展的重要动力。”国家统计局统计科学研究所所长万东华说。

一方面，随着智能终端、移动互联等普及应用，以电子商务为代表的网络经济、以人工智能为代表的新兴产业对经济发展的推动作用进一步凸显；另一方面，“双创”等深入开展，新登记市场主体数量稳定增长，大大激发了经济发展的活力。

新动能不仅来自市场增量，也来自现有存量，传统企业加快在创新发展中提质增效，地区新旧动能转换呈现蓬勃发展态势。今年初，我国首个以新旧动能转换为主题的区域性国家战略在山东落地，河北、天津等传统产业占比较大的省份也在加快转型步伐。

12月13日，财政部公布的最新一期财政收支“账本”显示，11月份，全国一般公共预算收入10775亿元，同比下降5.4%。这是全国财政收入连续第二个月出现负增长，且降幅有所扩大。

专家表示，11月份税收收入同比降幅的扩大，表明我国减税降费取得了明显成效，显示出营商环境进一步优化、企业发展信心提振的趋势。

清理规范运输环节经营服务性收费，进一步降低一般工商业电价，延续企业“五险一金”缴存比例……今年以来，一系列着眼于降低企业成本、激发市场活力的政策陆续出台，减税降费力度持续加大，制度性交易成本不断降低。国家统计局数据显示，前10个月，我国规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为84.27元，比上年同期下降0.25元。据测算，全年预计可为企业降低成本超过1.1万亿元。

需要指出的是，在深化供给侧结构性改革中，降成本仍是一项难度大、影响广、挑战性强的系统工程，未来降成本任务依然繁重。对此，国家发展改革委新闻发言人、政研室副主任孟玮表示，下一步将更加注重中长期目标确立和长效机制建设，把降成本与产业转型升级、提升持续发展能力结合起来，以提高实体经济供给体系质量为重点，持续增强我国经济质量优势。

(责编：杨曦、仝宗莉)