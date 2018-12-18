"专注天然气开采" 卡塔尔今后或重金投资美国

卡塔尔国家石油公司16日宣布，今后数年可能在美国能源领域投资至少200亿美元，同时为国内增产液化天然气(LNG)寻找国外合作伙伴。
【对外投资】
卡塔尔能源事务国务大臣萨阿德·卡比兼任卡塔尔国家石油公司首席执行官。他16日在多哈一场论坛上告诉媒体记者，作为超过200亿美元在美投资计划的一部分，卡塔尔着眼“天然气和石油、传统和非传统”领域。
路透社报道，卡塔尔持有美国得克萨斯州“黄金线”液化天然气接收站多数股份，美国埃克森公司和美国康菲石油公司是另外两家小股东。
卡比说，卡塔尔打算“进一步与我们的伙伴推动（‘黄金线’项目）”，预期今年末或明年初作出最终决定。
卡塔尔本月3日宣布，2019年1月退出石油输出国组织（欧佩克）。卡塔尔官方当时说，“退群”原因“无关政治”，只是“希望专注天然气开采”，尤其是液化天然气生产。
卡比16日解释，“退群”原因之一，是美国国会部分议员正推动“2007无石油生产和出口卡特尔法案”(Nopec)立法。法案一旦生效，欧佩克可能面临一系列反垄断诉讼。
卡塔尔国家石油公司同一天宣布，与意大利埃尼公司签署协议，合作开发墨西哥3处近海油田。卡塔尔国家石油公司将持有油田35%的股份，打算明年年中开始生产，2021年以前日均生产原油大约9万桶。
法新社报道，这是卡塔尔今年在墨西哥第二笔大额投资。
【国内扩容】
此外，为大幅增产，卡塔尔国家石油公司正寻找国外合作伙伴，一同在卡塔尔新建液化天然气生产线。
卡比说，卡塔尔将自筹资金，完成液化天然气产能扩容，不再像先前那样以借贷方式为项目筹资。他说，最终结果明年年中以前宣布；如果国外伙伴不能让卡方满意，卡塔尔国家石油公司可能独力完成扩容。
卡塔尔是全球液化天然气主要供应国，现在年产量7700万吨，打算新建4条液化天然气生产线，到2023年至2024年增产43%。
相比欧佩克其他成员国，卡塔尔的原油产量较小。卡塔尔国家石油公司现在日产桶油当量480万，打算8年内扩张国外上游业务，将桶油当量提升至650万。（海洋）（新华社专特稿）
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