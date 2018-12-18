原标题：假如社交平台消失，谁来留存我的使用记录

假如社交平台消失，谁来留存我的使用记录

69.1%受访者希望掌握自己社交账号的使用记录

网络时代，一个人在社交平台上的记录自己往往无法完全掌握。不少人在社交平台上经历了很多人和事，当平台消失之后，这些记录可能也随之丢失或被泄露。

近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2001名受访者进行的一项调查显示，87.3%的受访者有两个以上社交平台账号，78.4%的受访者担心社交平台不再运营后，自己的使用记录也会随之消失，69.1%的受访者希望掌握自己社交平台账号的使用记录。

87.3%受访者有两个以上社交平台账号

北京某高校学生单依（化名）注册过的社交平台自己都数不过来，“经常用的有四五个，微博、微信这些账号基本每天都会登录，还有一些稍微小众的社交平台，会根据用途专门发一些视频、照片或者看一些特定领域的内容”。

在天津某事业单位工作的雷鹏（化名）工作后使用的社交平台变少了，“上学时有好几个常用的社交平台，经常会在上面发信息，吃饭会发消息、朋友聚会也要发状态，如果遇到不开心的事情，也会在社交平台上‘吐槽’。上班后，一些社交账号是工作要用的，就不怎么发信息了”。

调查显示，87.3%的受访者有两个以上社交平台账号，12.0%的受访者有1个，仅0.8%的受访者1个都没有。分享精彩瞬间（60.1%）、阅读资讯（50.7%）和评论社会时事（49.2%）是受访者在社交平台主要做的事情，其他还有：记录美好生活（41.0%）、发泄情绪（38.6%）、评论别人发布的内容（34.1%）、记录生活感悟（19.8%）和学习打卡（10.9%）等。

在上海做咨询工作的魏园（化名）曾出国读研，在国外时她经常使用国内的社交平台，拍视频记录学习生活，与国内的朋友聊天。“能经常和很多朋友在网上互动，距离一下子被拉近了。现在回头去看那时发的内容，感觉真是一段难忘的记忆”。

调查显示，94.5%的受访者会翻看自己在社交平台上发布的内容，其中44.1%的受访者经常这么做。

78.4%受访者担心社交平台停止运营后个人使用记录消失

雷鹏说，他学生时代流行的一些社交平台，现在用的人越来越少了。“我记得上初高中时身边朋友都爱玩‘空间’，喜欢写文章、发照片、互相留言。后来有了很多新的社交平台，原来的就被大家渐渐遗忘了”。

单依回忆，几年前她喜欢的一款社交平台不再运营了，上面的使用记录也都被锁定，只能浏览不能修改。“在平台停止运营前，我还特意登录上去，给一个好朋友留言”。

调查显示，78.4%的受访者担心社交平台不再运营后，自己的使用记录也会随之消失，其中17.1%的受访者坦言非常担心。

雷鹏有一个社交账号很久没登录，前段时间账号被盗了。“刚开始我都不知道，朋友给我发消息说我给他留言借钱，问我是不是账号被盗了，我才反应过来，赶紧给好友发信息，告知大家我被盗号了。顺便翻看了一下，很多曾经的活跃用户，现在都不怎么上线了。”雷鹏说，他发现被盗号的第一反应是后怕，担心自己的信息被泄露了。

“我听说有人会盗取别人发在社交平台上的照片用于不良广告，所以我在社交平台上发布自己的照片格外小心。尽量不公开发正脸的，如果是和朋友的合影，就会分组显示。”魏园说。

调查显示，关于使用社交平台的顾虑，71.2%的受访者担心在使用社交平台时照片等个人隐私被泄露，56.9%的受访者担心被不真实信息误导，52.0%的受访者担心使用痕迹被大数据算法记录，37.4%的受访者担心被持有不同意见的人网络暴力攻击，15.6%的受访者指出过度使用社交平台会让一些人恐惧真实生活中的社交。

69.1%的受访者希望掌握个人社交平台账号的使用记录。

雷鹏觉得，虽然每个人都可以成为社交平台的用户，发自己想发布的内容，但互联网平台往往是没有“删除键”的，发布出来的内容有可能被人转发、被人评论，所以用户本身要有信息安全的意识。

“社交平台也要给用户选择权，让用户可以自行处置自己发布的内容，比如下载存档、复制等。”他说。（孙山）

(责编：杨曦、赵爽)