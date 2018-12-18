原标题：明年原油市场怎么走？ 三大权威组织预测：悲喜交织

在经历了2018年油价大起大落之后，明年的原油市场走势备受关注。近期，IEA（国际能源署）、EIA（美国能源信息署）、OPEC（石油输出国组织）三大组织发布的12月报告中，均对明年的原油需求做出了预测，情绪可谓悲喜交织。

OPEC预测认为明年全球石油需求增速放缓，IEA对于明年需求相对乐观。IEA将2019年的需求增幅数据从130万桶/天上调至140万桶/天，OPEC将这一数据从150万桶/天下调至129万桶/天，EIA的调整幅度不大。

IEA认为2019年需求增长在很大程度上由于油价下跌被经济疲软、货币下跌和一些国家供应量降低的影响所抵消；同时IEA认为如果OPEC遵守减产协议，预计2019年将会出现供不应求的状况，或推升油价。

石油供应方面，IEA预计明年非OPEC供给将增加200万桶/天，较今年预估增幅230万桶/天减少；OPEC预计明年非OPEC供给将增加216万桶/天，较今年预估增幅250万桶/天减少； EIA预计预计明年非OPEC供给将增加231万桶/天，较今年预估增幅246万桶/天减少，EIA预测主要供应增长来自于美国和巴西。

石油库存方面，IEA统计OECD商业库存10月增长570万桶，至28.72亿桶，达到第四个月连续增长，这成为自3月以来第一次超过5年平均值。OPEC统计OECD总商业库存10月份继续上升760万桶至28.83亿桶（比过去5年平均水平高2250万桶，比去年同期低4100万桶）。EIA预计OECD的10月份库存为60.3天，过去5年平均为61.2天。

金联创石油分析师李琳认为，目前市场悲观情绪蔓延，因此在原油供应量出现实质性下降前，油价暂时很难出现实质性上涨。

ATFX集团资深分析师Dean认为，因为原油的走势由库存决定，OPEC无论选择增产还是减产，都会在库存数据上有所体现。如果连续多期EIA库存均保持正值，则预期未来油价将面临剧烈下行风险；如果连续多期EIA库存均保持负值，则预期未来油价将面临剧烈上行风险。即便油价下跌是由OPEC操控，经济面并没有出现明显衰退，对于原油交易者来说也构不成实质性影响。

(责编：杨曦、仝宗莉)