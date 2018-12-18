原标题：ofo昨夜公告：将按申请顺序退款

昨日上千名用户前往小黄车总部现场办理退押金手续 摄影/实习记者 王荣辉

昨天，上千名用户前往ofo总部大厦，在寒风中排队退押金。ofo的工作人员对申请退押金超过15个工作日逾期未退的用户进行了登记，并将重新核查，并无现场退押金的情况。昨晚8点多，ofo紧急发布最新退押金政策公告：无论选择线上还是现场，都将按申请顺序退款。

上周末，北京青年报记者报道了《小黄车总部市民组团退押金》，引来大量用户到ofo总部进行退款登记。昨日晚间，ofo紧急发布《退押金政策提醒》，称会根据申请顺序进行审核与收集，线上线下会统一并入处理，按顺序退款，ofo会依序妥善处理好退押金事宜。ofo负责人表示，现场退押与线上无异，推荐线上申请。

亲历

排队3小时办理了退款手续

昨日，上千名用户前往小黄车总部现场办理退押金手续，ofo总部大厦楼下排起了超百米的长龙，人均排队时长约两小时。

下午4点半，北青报记者还未到达位于中关村互联网金融中心的ofo总部，远远就看到了一大批人在楼下，走近后才发现队伍从大楼门口一路弯弯曲曲折了五个弯后排到了马路上，目测长度超过100米，现场排队的人超过千名。一位在北五环工作的李先生告诉记者，以前觉得ofo是大公司，自己平时骑车也多，索性就交了押金充了200块，没想到还没骑半年，ofo就爆出了退押金难的问题。两个月前李先生开始尝试退款，截至今天还未退还，其间李先生多次拨打ofo电话都是无人接听，今天上午看到ofo总部可以退款的消息后就火速前来办理。

在大楼前，北青报记者注意到，现场已经用警戒线组成回行通道供退款用户排队，退款用户每15人一组，陆续进入电梯到五楼退款。“从上午9点就开始有人排队。下午两点的时候队伍排到了马路口。”一位保安告诉北青报记者。下午5点15分，天色已晚，在寒风中的队伍已经缩短了一半，队伍中，人们都戴着帽子和手套抵御严寒。而此时，还不断有人新加入队伍。在附近上班的李大妈下班后赶来替儿子排队。“一百块钱也是钱，免得儿子再过来排队了。”李大妈说。大约晚7点时，北青报记者跟随队伍向前，终于进入ofo办公区。

晚7点20分，北青报记者终于排到进电梯，电梯一路上行到了15层，并未在五楼停靠，值守电梯的保安解释道，“今天人太多了，另外两部电梯中午就已经坏了，现在乘坐的是一部专梯，目前也不听使唤了。”在几经调试后，记者顺利到达五层，一进门就看到了禁止拍照的公告。等了几分钟后，北青报记者顺利地登记了身份证号、电话号码、支付宝账号等信息。工作人员说明：此前在App上发起过退款，并在15个工作日内未按时退款的用户，在登记好信息后，三个工作日内会将押金和余额返还到支付宝；此前未提交退款的用户，本次登记后15个工作日内押金和余额才会返还到支付宝。北青报记者属于前者，即此前在App上发起过退款，这意味着，如果顺利的话，三个工作日内支付宝将会收到ofo的押金和余额返还款项。

关注

网民热传ofo退押金攻略

退押金难的问题一直困扰着小黄车用户，而网络上流传着各种小黄车退押金攻略。日前外国友人成功退和ofo总部成功退的消息令网友们惊喜万分，但是随后立即被ofo官方声明否认。北青报记者在ofo小黄车官方微博上看到，不论小黄车发布什么消息，公益活动的还是转发抽奖的，每条微博下都有不少网友在跟帖呼吁“退押金”。

据报道，有ofo用户假装是外国人士发送了一封英文的邮件给ofo官方，结果ofo不仅闪电退押金并且还回复了一封英文道歉的邮件。有网友爆料称，他假装自己是一个来自加州、在中国生活了两三年、中文不太好、做事喜欢较真儿的外国人，抱着试试看的心态给ofo写了封投诉邮件，没想到ofo很快给他退了押金，还回复了一封英文邮件道歉。

随后ofo公关部门对此回应称这件事情不可能、不知道。之后，有北京用户抱着试试看的心理，直接去ofo总部现场办理退押金，令人意外的是在ofo总部得到了热情接待，而且小黄车押金也很快到账，整个过程仅仅花费了10分钟左右。

然而据调查了解，由于路程遥远，退款办理时间又安排在工作日，不少市民选择了放弃。“为了这点钱要占用我的时间成本、交通成本，请一天事假还得扣工资200元，实在太不划算了。”家住丰台区的市民胡先生这么认为。

回应

App端申请退款15个工作日到账

ofo公司昨天回应称，ofo押金正常可退，用户可在App端自行申请，0-15个工作日到账。

“近期，确实有少量用户到ofo总部办公室申请退押金，我们对申请退押金超过15个工作日逾期未退的用户进行了登记，并将重新核查，并无现场退押金的情况。如果用户遇到退款异常问题，为了节省用户时间，建议联系在线客服和拨打客服电话：4000507507，客服人员会根据申请顺序处理，请大家耐心等待。”

此前有ofo客服现场提示用户，原则上达到15个工作日后才能正常退款，没有正常退款可能是用户的支付宝信息没有同步到ofo的App上，所以无法将押金返还到账户。用户需要下载最新的版本，在押金权益一栏填写上支付宝信息，如果以上操作都没有问题，还是无法退款，有可能是网络不好，需联系客服或者拿着本人身份证前往ofo的办公室才能退。

最新

ofo连夜发提醒：将按提交顺序退款

昨晚8点多，ofo紧急发布最新退押金政策提醒公告。ofo公司在该公告中表示，提交线上申请退押金的用户，后台系统会根据申请提交的顺序，进行相关信息审核与收集，核实完毕后用户会进入退押金序列，ofo会按顺序退款。如有用户到公司现场进行登记，ofo会将收集到的相关信息按时间先后顺序并入线上退押金序列中。如有线下登记的用户此前已经发起退款申请，则按此前的时间信息为准。

ofo表示，“ofo用户基数大，存在退押金申请激增的可能。请广大用户耐心等待，我们承诺依序妥善处理好退押金事宜，请广大用户放心。”

ofo负责人还强调，现场退押与线上无异，推荐线上申请。

本版文/本报记者 赵新培 温婧

实习记者 王荣辉

(责编：仝宗莉、赵爽)