大盗盯上婚宴人家 16万元红包5万元定制钻戒连连得手

大盗盯上婚宴人家
16万元红包、5万元定制钻戒连连得手
萧山警方破获一作案7起的小团伙，涉案金额达50余万元
婚礼夜大家警惕性差，睡得沉，嫌疑人入室行窃难被发觉
本报记者 蒋慎敏 通讯员 杨勇 叶文婷 张科顶
酒席、敬酒、红包……都是婚礼关键词。
在这一天里，新人和他们的家人，恐怕都会忙得顾不上太多事情。
比如说，安全防范之类的事情。于是，就有人瞄上这个漏洞——盯上了婚礼红包。
婚礼后遭贼
装满红包的LV包不翼而飞
12月11日，杭州萧山所前的一户人家张灯结彩，一对新人喜结连理。
婚宴很热闹，宾主尽欢。不过呢，婚宴到结束时，出了点意外，没有给这次婚宴划上完美句号——新郎官酒喝得有些过头，没被送进洞房，倒是被大伙儿连夜送去医院挂了点滴。新娘担心新郎，自然也跟着在医院过了一个晚上。但屋漏偏逢连夜雨，第二天新郎恢复过来，两人回到婚房，又发现不对劲了。
几个原本放在婚房里的LV牌包包不见了！
问题不仅仅在于名牌包包。这几个包包是两人特意在婚礼上使用，专门用来放红包的。因为前晚新郎去医院，事发突然，这些红包都还没来得及拿出来，没想到就这样不见了！
两人连忙报了警：“里面的红包，毛估估得有16万以上。”
接到事主报案后，萧山区公安分局合成作战中心、刑侦大队、所前派出所、进化派出所等单位立即成立专案组。通过调取相关监控视频并开展分析研判，一名可疑男子隆某某进入警方视野。
专挑结婚的人家下手
红包钻戒是主要目标
他每次行动之前的数天，就开始踩点。每次踩点，他都开着一辆遮挡住牌照的电动车，停靠在离目的地还有相当距离的地点。之后他专门挑小道步行，走各种“蛇形走位”。并且，无论是踩点还是下手，他都戴着手套，为防止泄露自己的定位信息，他甚至连手机都不带。
萧山的许多地方，还保持着婚宴大办的习俗，甚至一办就是三天。而婚宴之前，新房往往就开始“打扮”了。这给了嫌疑人一个准确的“定位”，同时也给了他足够的准备时间。尤其是婚宴当天，因为人来人往，就算一个陌生男子怀揣着不轨之心靠近打量作案场地，酒宴上的众人也往往不会注意到。
这个嫌疑人干了还不止一次。随着专案组对相关案件的梳理串并，发现近段时间以来，发生在辖区内的多起盗窃案件，都与这名叫隆某某的嫌疑男子有牵连。今年11月底的一天凌晨，萧山进化一户刚刚办完婚礼的人家被盗。嫌疑人潜入婚房二楼，将一对价值近5万元的定制钻戒盗走。12月初，萧山靖江一户刚办完婚礼的人家被嫌疑人以溜门方式进入，盗走5万余元财物。
警方还发现，他还有一名叫作石某某的男性同伙。
“他们专门挑选刚刚结婚的人家下手，主要盗取的目标就是红包和钻戒等贵重物品。”萧山分局刑侦大队民警周超介绍，隆某某在一个月多内疯狂作案，据警方初步掌握的案件就有7起，涉案金额高达50余万元。
喜庆热闹过后警惕性较差
入室盗窃容易得手
得手后，隆某某带着偷到的红包离开萧山，乘大巴逃往湖南凤凰老家。
警方决定以最快的时间抓捕。抓捕小组不眠不休连续12个小时行驶1200余公里，终于在湖南娄底一处高速服务站内，将嫌疑人隆某某抓获并当场缴获10余万元赃款。
与此同时，另一组人马也在大江东一出租房内将同案犯石某某抓获归案。
嫌疑人隆某某，29岁，嫌疑人石某某，34岁，两人均为湖南老乡，且前科累累。他们通常在婚礼结束后的深夜，悄悄潜入婚房盗窃——因为，这时受害人忙着张罗婚礼，往往警惕性较差，且一天下来十分吃力，晚上基本睡得很沉，即使嫌疑人登堂入室也很难发觉。
几次得手后获得的赃款，被嫌疑人吃喝玩乐、赌博、讨好女友等挥霍。根据交代，自称已经结婚的隆某某，在萧山还“包养”了一位夜场女子。
目前，两名嫌疑人因涉嫌盗窃被警方刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
警方也提醒大家，现在大家使用现金的机会越来越少，容易出现大量现金的婚宴现场，也往往成为犯罪分子的目标。
喜庆热闹的同时安全防范切莫疏忽，红包、首饰等贵重财物最好及时清点，妥善保管。婚宴结束，新房门窗莫要忘关。
有条件的可以配备新型防盗锁和监控设备，万一遭窃，应第一时间报警并配合警方调查。(记者 蒋慎敏 通讯员 杨勇 叶文婷 张科顶)
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