全国首套房贷款平均利率结束22连涨

本报记者 刘 萌
融360统计数据显示，今年11月份，全国首套房贷款平均利率为5.71%，相当于基准利率的1.165倍，与10月份持平，结束连续22个月上涨的态势。
首套房贷款平均利率最低是上海，为5.19%，相当于基准利率上浮5.92%；最高的是武汉，为6.26%，相当于基准利率上浮27.76%。据此推算，购买首套房，按照等额本息还款法计算，贷款100万元、25年期，身处不同城市的购房者月供差额最高为645.75元，总还款额相差193725元。
首套房贷款平均利率最低的十大城市中，北京、上海、广州、深圳四个一线城市首次全部上榜。《证券日报》记者查阅融360一年以来（2017年11月份-2018年11月份）的统计数据发现，2018年11月份为“北上广深”首次全部上榜首套房贷款平均利率最低的十大城市。
除北上广深外，首套房贷款平均利率最低的10个城市中，还有厦门、大连、福州、乌鲁木齐、太原和昆明等6个城市，利率分别为：5.42%、5.44%、5.46%、5.47%、5.53%和5.54%。
《证券日报》记者分别致电上述城市部分银行分（支）行网点对年末首套房贷款利率进行了调查。虽然房贷利率整体保持上行，但与以往全面火热的趋势不同，多个一线、二线城市的银行利率有下调趋势。
某省会城市一家股份制银行的工作人员坦言：“各个支行的额度以及贷款人的资质会影响最终批贷利率。除此之外，结合贷款人在银行的存款、购买的理财产品、保险产品等具体情况，可能申请更低的利率。”
根据融360监测的数据，以北京地区为例，2018年11月份北京首套房贷款平均利率为5.47%，利率平均值较上期不变，二套房贷款平均利率为5.90%，利率均值较上期不变。
《证券日报》记者查阅今年融360统计数据发现，除9月份小幅上涨至5.49%外，自2018年6月份起，北京地区首套房贷款平均利率均为5.47%，相当于基准利率上浮11.63%。首套房贷款平均利率自今年6月份起已经保持稳定超过半年。
（更多报道详见B1版）
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