原标题：北京首套房贷款利率“原地踏步”超半年 年底部分银行停止批贷

■本报记者 刘 萌

楼市的清冷反应于信贷领域，则是利率的“原地踏步”。

近日，《证券日报》记者走访调查北京地区多家银行和房产中介发现，从整体情况来看，目前首套房贷款利率主流仍是基准利率上浮10%，个别银行首套房贷款利率为基准利率上浮15%或以上。本报记者查阅融360统计数据发现，北京地区首套房贷款平均利率自今年6月份起已经保持稳定超过半年。

值得一提的是，临近年末，有部分银行停止批贷或批贷后延长至明年1月份放款，有银行个贷经理表示：“现在申请用的是明年的额度。”

北京首套房贷款利率

近半年来保持稳定

融360监测数据显示，2018年11月份，北京首套房贷款平均利率为5.47%，利率平均值较上期不变，二套房贷款平均利率为5.90%，利率均值较上期不变。

《证券日报》记者查阅今年融360统计数据发现，除9月份小幅上涨至5.49%外，自2018年6月份起，北京地区首套房贷款平均利率均为5.47%，相当于基准利率上浮11.63%，首套房贷款平均利率自今年6月份起已经保持稳定超过半年。

融360监测的30家北京地区的银行中，针对首套房，有24家银行执行基准利率上浮10%，5家银行执行基准利率上浮15%-30%，另有1家银行分（支）行停贷。

《证券日报》记者日前走访调查了北京地区10余家银行，其中，中行、农行、建行、交行、工行、招商、北京银行、南京银行、华夏、民生等多家银行分（支）行的工作人员表示，目前首套房执行基准利率上浮10%的贷款利率政策。在本报记者走访的银行中，仅个别银行首套房贷款利率为基准利率上浮15%或以上。

从本报记者走访北京地区多家银行和房产中介了解的情况来看，目前首套房的贷款利率一般是基准利率上浮10%，二套房贷款利率为基准利率上浮20%。

年末部分银行

停止批贷或放款

在某股份制银行网点，个贷经理告诉《证券日报》记者：“目前我行首套房贷款利率一般为基准利率上浮10%。不过，现在进入12月下旬，贷款应该不好批了。”

他还补充道：“房贷额度都是每月规划的，我们银行额度一般年底要比年初的少。没有大的政策变化，明年1月份会有新的额度。”

在另一家股份制银行网点，工作人员表示：“目前我行首套房贷款利率为基准利率上浮10%，近期没有通知额度紧张，会正常批贷，但是12月份大概率是来不及放款了。”

某国有大行工作人员则表示：“近期成交量小，额度不紧张，批贷后5天-10天放款。”

除了上述额度宽松的银行，还有银行个贷经理在《证券日报》记者咨询时直接表示：“我行首套房贷款利率为基准利率上浮15%，目前额度紧张，放款周期至少一个月以上，目前申请肯定是用的明年的额度，预计春节后恢复正常。”

此外，还有个别银行已经停止审批。在某城商行网点，工作人员表示：“今年我行年终决算时间早一些，现在仅接收材料，统一在元旦后审批。”

综合《证券日报》记者走访的情况来看，国有大行额度相对宽松，部分股份制银行和城商行已经或即将停止批贷或放款。

某国有大行工作人员告诉本报记者：“今年年末额度相比往年宽松和成交量低有很大关系。”

根据北京市住建委统计数据，11月份，北京二手住宅共计网签11203套，与10月份北京二手房住宅网签8879套相比增加2324套，环比增长26.2%。

不过，对于11月份二手房网签量较上月提升的原因，有业内专家分析称，受到假期以及公积金政策使得很多购房者9月份集中网签的影响，10月份的二手房网签量较低。低基数情况下，11月份的数据出现回升，但实际交易量并没有增加。从数据上看，当前市场处于较低位平稳阶段。

北京市朝阳区某房产中介的店长对《证券日报》记者表示：“12月份陆续有银行开始做年终决算，在这个时间点，不止是个人按揭贷款，消费贷、经营贷等多类贷款都是暂停批贷或暂停放款的状态，等到元旦过后才开始按照顺序放款。”

上述房产中介店长还表示：“这类‘停贷’对购房者影响不大，只是银行工作进度放缓，可能延长半个月左右，对整个房屋成交周期来说可以忽略不计。”

(责编：赵爽、杨曦)