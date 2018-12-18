原标题：11月份首套房贷款平均利率排行出炉 “北上广深”首次同框低息榜“TOP 10”

■本报记者 刘 萌

江湖从此共凉热。

融360统计数据显示，今年11月份，全国首套房贷款平均利率为5.71%，相当于基准利率的1.165倍，与10月份持平，结束连续22个月的上涨；比去年11月份首套房贷款平均利率的5.36%，上升6.53%。

其中，首套房贷款平均利率最低的十大城市中，北京、上海、广州、深圳四个一线城市首次全部上榜。

全国首套房贷款平均利率

首次持平上月

在融360监测的35个城市中，11月份，首套房贷款平均利率最低的为上海的5.19%，相当于基准利率上浮5.92%；最高为武汉的6.26%，相当于基准利率上浮27.76%。

具体来看，全国533家银行分（支）行中，有117家银行首套房贷款利率执行基准利率上浮10%，较上月减少9家；162家银行执行基准利率上浮15%，较上月增加6家；140家银行执行基准利率上浮20%，与上月持平；40家银行执行基准利率上浮25%，较上月增加4家；28家银行执行基准利率上浮30%，较上月减少1家。

在二套房方面，11月份，全国二套房贷款平均利率为6.06%，较上月回落0.01%，整体水平恢复至9月份的水平。

11月份，上调利率银行数量较上月减少，同时利率回落银行数量也较上月减少，首套房贷款平均利率22个月以来首次出现持平上月情况，环比涨幅进一步降低，二套房贷款利率回落。

结合近三年房贷利率数据来看，首套房贷款利率、二套房贷款利率差值经历了从平稳到扩大再到恢复平稳，未来保持平稳的趋势增强。

“北上广深”全部上榜

平均利率最低前十名

融360数据显示，首套房贷款平均利率最低的十大城市中，北京、上海、广州、深圳四个一线城市全部上榜。《证券日报》记者查阅融360一年以来（2017年11月份-2018年11月份）的统计数据发现，2018年11月份为北上广深首次全部上榜首套房贷款平均利率最低的十大城市。

其中，2018年11月份，北京和上海首套房贷款平均利率分别为5.19%和5.47%，相比10月份均未出现变化；广州首套房贷款平均利率为5.62%，比10月份下降0.1%；深圳首套房贷款平均利率为5.61%，比10月份下降0.01%。

以北京地区为例，融360监测的30家银行中，有24家银行执行基准利率上浮10%，5家银行执行基准利率上浮15%-30%，另有1家银行分（支）行停贷。二套房贷款方面，28家银行执行基准利率上浮20%，另有一家银行执行基准利率上浮30%。

从《证券日报》记者走访北京地区多家银行和房产中介了解的情况来看，目前首套房的贷款利率一般是基准利率上浮10%，二套房贷款利率为基准利率上浮20%。

除“北上广深”外，首套房贷款平均利率最低的10个城市中，还有厦门、大连、福州、乌鲁木齐、太原和昆明；首套房贷款平均利率分别为5.42%、5.44%、5.46%、5.47%、5.53%和5.54%。

据《证券日报》记者不完全统计，首套房贷款平均利率最低的10个城市中，除上海的首套房贷款利率可申请九五折外，其他城市首套房贷款均执行基准利率至基准利率上浮15%的标准。

本报记者分别致电上述城市部分银行分（支）行网点对年末首套房贷款利率进行了调查。虽然房贷利率整体保持上行，但与以往全面火热的情况不同，多个一、二线城市的部分银行，利率有下调趋势。

以福州市为例，目前，多家银行首套房贷款执行基准上浮10%的标准；还有个别股份制银行上浮程度较高，达到25%，不过该银行此前上浮程度更高，达到30%。此外，还有个别银行近期将二套房贷款利率从上浮15%调整为上浮10%。

值得一提的是，从去年下半年到今年上半年，受额度紧张等因素影响，多个城市的购房者曾经历放款排长队的情况。经过一年的市场降温与消化，目前房贷额度紧张的情况得到了一定的缓解。

某省会城市一家股份制银行的工作人员坦言：“各个支行的额度以及贷款人的资质会影响最终批贷利率。另外，结合贷款人在银行的存款、购买的理财产品、保险产品等具体情况，可能申请到更低的利率。”

另一省会城市的一家国有大行工作人员则表示：“虽然房贷利率有所上调，但是相比之前，房贷额度没有那么紧张，审批和放款速度都挺快的。”

(责编：赵爽、杨曦)