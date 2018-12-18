原标题：商务部：前11月我国对外投资超千亿美元

商务部最新数据显示，2018年1-11月，我国境内投资者共对全球157个国家和地区的5213家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资1044.8亿美元，与去年同期基本持平。商务部对外投资和经济合作司负责人表示，我国对外投资结构持续优化，非理性投资得到有效遏制，对“一带一路”沿线国家投资合作稳步推进。

数据显示，1-11月，我国企业对“一带一路”沿线的56个国家有新增投资，合计129.6亿美元，同比增长4.8%。在“一带一路”沿线国家新签对外承包工程合同额904.3亿美元，占同期总额的48.8%；完成营业额736.6亿美元，占同期总额的53.4%。

另外，我国跨境并购有序开展，对外投资方式不断创新。据该负责人介绍，1-11月，我国企业共实施完成跨境并购项目330起，分布在德国、新加坡、法国等52个国家和地区，涉及制造业等国民经济18个行业大类，实际交易总额622.4亿美元，其中直接投资236.4亿美元，境外融资386亿美元。

值得注意的是，对外投资结构则呈现持续优化趋势。1-11月，对外投资主要流向租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业、采矿业，占比分别为38.2%、15.7%、8.5%和8.2%。房地产业、体育和娱乐业对外投资没有新增项目，非理性投资得到有效遏制。

该负责人还表示，前11个月对外承包工程新签大项目多，带动我国出口和东道国经济社会发展。1-11月，对外承包工程新签合同额在5000万美元以上的项目比去年同期增加47个，合同总额占新签合同总额的84.1%。对外承包工程为当地创造就业岗位82.3万个，领域主要集中在交通运输和电力工程建设行业，占比49.2%,有效改善东道国民生和基础设施条件。对外承包工程带动货物出口155.3亿美元，同比增长13%。

(责编：仝宗莉、杨曦)