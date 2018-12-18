被曝回收过期蜂蜜进入原料库 同仁堂股价昨下跌超2%

同仁堂子公司过期蜂蜜一事引发资本市场关注。此前媒体报道，同仁堂一家子公司被曝回收过期蜂蜜进入原料库，随后监管部门对其开展调查。12月16日晚间，上市公司同仁堂发布“关于媒体报道子公司产品涉嫌违规的说明公告”，对事件作出说明。随着事件披露和媒体报道，12月17日同仁堂股价开盘以后下跌4%，截止收盘，股价下跌2.33%。
西安财经人士孙先生分析，同仁堂此次事件引发了消费者和投资者担忧，作为传统老字号，更应该严格管理、规范运营，珍惜来之不易的名声。从公开报道看，涉事企业只是下属子公司的委托加工方，但也说明品牌企业上下游之间的质量链条和管控环节出现了问题，影响了品牌的公信力，该公司应该积极整改，加强管控。 华商报记者 黄涛
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】
今晚24时国内油价将下调 今年13涨11跌1搁浅 人民网北京12月14日电 （朱江）记者从多家社会监测机构获悉，国内成品油调价窗口将于今晚24点打开，汽柴油限价已成定数。据卓创测算，12月13日收盘国内第10个工作日参考原油变化率为-2.90%，对应汽油下调125元/吨，柴油下调120元/…【详细】
统计局：11月经济运行稳中有进 投资增速继续回升 人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布的多项宏观经济数据显示，11月我国经济运行处在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成。 国家统计局表示，当前国内外环境依然错综复杂，经济运行稳中有变…【详细】