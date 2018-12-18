原标题：被曝回收过期蜂蜜进入原料库 同仁堂股价昨下跌超2%

同仁堂子公司过期蜂蜜一事引发资本市场关注。此前媒体报道，同仁堂一家子公司被曝回收过期蜂蜜进入原料库，随后监管部门对其开展调查。12月16日晚间，上市公司同仁堂发布“关于媒体报道子公司产品涉嫌违规的说明公告”，对事件作出说明。随着事件披露和媒体报道，12月17日同仁堂股价开盘以后下跌4%，截止收盘，股价下跌2.33%。

西安财经人士孙先生分析，同仁堂此次事件引发了消费者和投资者担忧，作为传统老字号，更应该严格管理、规范运营，珍惜来之不易的名声。从公开报道看，涉事企业只是下属子公司的委托加工方，但也说明品牌企业上下游之间的质量链条和管控环节出现了问题，影响了品牌的公信力，该公司应该积极整改，加强管控。 华商报记者 黄涛

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