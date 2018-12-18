报告称家庭金融资产持续缩水 股市下跌是主要原因

原标题：家庭金融资产持续缩水 股市下跌是主要原因

日前，西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心发布了《2018年第三季度家庭资产指数报告》。报告指出：第三季度，家庭总资产延续下降趋势；工商业资产下跌，减税降负将助力小微企业成长；金融资产持续缩水，股市下跌是主要原因；城镇地区住房投资性购房比例持续上升，一线城市遇冷。

《报告》指出，家庭总资产延续下降趋势。主要表现在，工商业经营状况不容乐观，工商业资产大幅度下跌；金融资产继续缩水；房屋资产持续增值但增幅回落。据中国家庭金融调查（CHFS）数据显示，家庭金融资产在不断缩水，低资产组金融资产缩水严重，股票波动是导致家庭金融资产缩水的原因之一。

《报告》指出，金融资产缩水家庭的股票持有率为7.9%，金融资产增加的家庭股票持有率为4.5%，这说明相比金融资产增加的家庭，金融资产缩水的家庭其股票持有率更高。此外，第三季度房屋资产继续增值，但增幅回落，其中中高资产家庭房屋资产增加明显。

城镇地区住房交易降温，投资性购房持续上升，居民消费支出增长强劲。CHFS数据显示，家庭消费支出增长强劲，增速超过社会商品零售总额。这说明，虽然实物消费增长放缓，但服务类消费支出快速上涨，居民消费已从追求物质向获得服务转变。

《报告》发现，与全部家庭相比，近两年买房的家庭在该季度减少消费的比例最高，表明高房价导致居民家庭压缩其他方面的消费。同时，家庭负债风险不容忽视。 华商报记者 黄涛

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