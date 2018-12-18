原标题：北京“煤改电”达128万户 居民采暖更舒适

原标题：北京“煤改电”达128万户 居民:生活更便利,采暖更舒适

“每天都要定时添煤、清理煤灰，经常弄得灰头土脸的。”家住顺义的出租车司机高师傅说，以前每次早晨出车前，都要先起来添点煤。2018年他家“煤改电”之后，多少年来的烦恼全没了。

像高师傅这样通过“煤改电”取暖的居民，在北京市已有上百万户。记者日前从北京市发改委获悉，截至2018年采暖季，北京市“煤改电”居民用户已达到128万户。其中城区31万户，农村97万户，平原地区基本实现“无煤化”，达到国家大气污染防治及本市蓝天保卫战总体目标。

以前烧煤取暖，来回运煤忒麻烦，家里只要堆着煤，怎么都干净不起来。“最怕的还是安全风险。现在用上了电，总算不担心煤气中毒了。”高师傅说，改成电取暖，省心干净又安全。

“煤改电”既改善居民人居环境，又有利于环境保护，但很多人可能不知道，这项工程在本市前后已经推行了13年。

北京市发改委相关负责人介绍，从2003年起一直到2015年，本市累计完成东、西城31万户居民分散电采暖改造，建成“煤改电”示范区，首都核心区基本实现“无煤化”。2013年，北京市又启动农村“煤改电”试点建设，截至2015年累计完成246个村、7.45万户农村居民分散电采暖改造。

在摸索总结前期改造经验的基础上，从2016年开始，本市“煤改电”大大提速，最近3年间共完成1900多个村、近90万户“煤改电”配套电网改造，工程量是2003年至2015年13年间实施“煤改电”总和的2倍。

“改造提速大大得益于本市一系列扶持政策的发力。”这位负责人表示，尤其是近几年，本市先后出台《北京市2013-2017年清洁空气行动计划》《北京市2013-2017年加快压减燃煤和清洁能源建设工作方案》《北京市打赢蓝天保卫战三年行动计划》等多个文件，积极推进“煤改电”工作。

政策给“煤改电”带来更多的真金白银。在配套电网建设方面，对10千伏及以下“煤改电”配套电网工程，北京市政府给予30%固定资产投资资金补助。在农村地区取暖设备购置方面，对空气源热泵、非整村安装地源热泵的，市财政按照采暖面积每平方米100元的标准进行补贴；对使用其他清洁能源取暖设备的，市财政按照设备采购价格的1/3进行补贴。补贴限额为每户最高1.2万元。

有些居民刚开始还担心，煤改电后，采暖成本会不会增加？据了解，在电价方面凡是完成“煤改电”改造的村庄，住户在取暖季期间，当日20:00至次日8:00可享受0.3元/度的低谷电价，同时市、区两级财政再各补贴0.1元/度，也就是说，低谷时段居民事实上每度电只掏一角钱。补贴用电限额为每个取暖季每户1万度，基本覆盖采暖季用电需求。

“煤改电”优点被越来越多的农村居民所接受，从被动改到积极主动要求进行“煤改电”。这也是短短3年时间完成前13年2倍工作量的重要原因。

“煤改电”之后，居民通过掌上电力APP、北京电力微信公众号、支付宝、手机银行、电e宝、村邮站、村内超市购买电费充值卡，都能购电取暖，非常方便。

“目前，北京农村电气化水平显著提升，用能结构已发生根本性转变。”这位负责人给出一组数字，以2017至2018年采暖季为例，农村地区户均停电时间0.75小时每户，同比减少0.47小时每户，比上年下降近40%；供电可靠率达到99.98%。农村居民户均供电能力由1.5千瓦提升至9千瓦，达到了城市化水平。

“煤改电”还产生了巨大的环境效益。据估算，“煤改电”后每个采暖季可减少散煤燃烧452万吨，减排二氧化碳1176.37万吨、二氧化硫10.86万吨、氮氧化合物3.17万吨。

(责编：赵爽、仝宗莉)