两部门部署冬春救助工作 下拨冬春救灾资金接近52亿元

人民网北京12月18日电 （朱江）据应急部网站消息，12月17日，应急管理部、财政部联合召开2018－2019年度全国冬春救助工作电视电话会议，按照党中央、国务院关于做好受灾群众生活保障的重大决策部署，分析研究当前防灾减灾救灾形势，部署安排受灾群众冬春救助工作。会议指出，财政部、应急管理部日前安排下拨2018－2019年度中央冬春救灾资金51.929亿元，用于帮助各地灾区统筹解决今冬明春受灾群众生活困难，全力保障受灾群众冬春期间基本生活。

会议明确，今年以来，中央领导同志就做好防灾减灾救灾工作、确保受灾群众基本生活多次作出重要指示批示，要求确保受灾群众安全、温暖过冬。全力做好今冬明春受灾群众基本生活救助工作，是全国应急管理系统的一项重要职责。应急管理部高度重视冬春救助工作，专题研究部署，黄明书记明确提出“准确、及时、公正、透明”的冬春救助工作要求，一定要及时把党中央、国务院对受灾群众的关心、关爱和温暖传递到广大受灾群众中。

会议指出，各地要充分认识做好受灾群众冬春生活救助工作的重要意义，认真贯彻党中央、国务院的重大决策部署，清醒认识新时代冬春救助工作的新形势新要求，以扎实的作风，周密的安排做好冬春救助工作，同时要高度关注贫困地区受灾群众的特殊困难。要围绕“确保受灾群众安全、温暖过冬”的工作目标，忠诚履行使命，竭诚为民担当，通过强化工作部署、加大款物投入、加快工作进度、加强跟踪检查、做好绩效评估，全力做好冬春救助工作。

会议强调，进入冬季，部分地区出现大范围降温降雪天气，地震、山体滑坡等灾害时有发生，灾害形势依然严峻，需要高度关注。当前，各地机构改革进入关键期，各地更要绷紧安全这根弦，进一步强化责任落实，毫不松懈做好防灾减灾救灾工作，确保人民群众生命财产安全和社会稳定。

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