丝线“编码解码” 创造“寸锦寸金”

云锦艺人现场展示技艺。 （记者 崔晓 摄）
“寸锦寸金”的南京云锦是如何织就的？在近日举行的2018年度“南京工匠”选树南京云锦织造技艺候选人绝技绝活展示活动上，记者一探究竟。
此前，经过选拔，有3名云锦艺人成为云锦织造“南京工匠”候选人，他们都是从事云锦织造四五十年的老师傅。活动现场摆放着3台高大的织机，看起来有四五米高。一位师傅坐在高高的织机上方“提花”，另一位师傅坐在下面“交织”，默契配合。
现场一名评审专家向记者详细介绍说，织云锦是一项系统工程。在织造之前，首先要设计，设计师将作品所包含的各个元素通过线条表现，绘制成细致的白描稿。接下来，进入“意匠”环节，将复制过来的白描稿描图、上色，变成色块。然后是挑花结本，相当于“电脑编程”，这是云锦织造的核心步骤。
活动现场，有云锦艺人展示了挑花结本的过程。只见她双手在丝线间游走，或挑或提，用丝线作经线，用棉线作纬线，以结绳记事法将结构、位置、色彩的所有信息挑制成花本程序，形成一个个绳结。“这个步骤便是挑花结本，纹样设计好了之后，将其编制成可供织造使用的程序。”一名专家介绍说，织造时该提哪根线都是通过这一环节编排好的。听完介绍，大家都不禁为古人的智慧而惊叹。
织机旁，“南京工匠”候选人金文正在熟练地脚踩手推，穿梭挑花。高处坐着他的搭档，那些记录了所有信息的“密码绳结”在织机上被“解码”。织造过程中，织手只能看到反面，通过织机下面的镜子反射，才能看到花色。金文对记者说：“你过来从这儿看镜子里，可以看到花色。”记者透过镜子，看到了一只只可爱的小猪。“明年是猪年，所以我就设计了这种花色。”金文说，他们两人这样配合，一天也只能织3到5厘米。
今年64岁的金文从事云锦织造已有40多年，是20世纪龙袍织造第一人，他织造的《明万历皇帝妆花纱龙袍》获全国工艺美术百花奖最高奖“金杯奖”。这些年，他想尽各种办法通过各种途径，希望把云锦传承下去，让更多人了解云锦。“现在愿意学这个的年轻人很少，我的徒弟当中最年轻的也已经40多岁了。”金文说。
很多云锦匠人都说他们一生只会做一件事，就是织云锦，云锦就是他们一生的心血寄托。“南京工匠”候选人马顺宝织造云锦也已40多年，曾参与多件重要丝织文物的复制和龙袍的织造，2015年米兰世博会“南京周”展出的云锦巨幅作品《蒙娜丽莎》就是他的杰作。“云锦织造很辛苦，每天坐着重复劳动，但每每完成一件满意的作品时，就很有成就感。" 马顺宝说。
本次活动由南京市总工会、南京市人社局、南京广电集团联合主办，市职工技协办公室承办。（记者 许琴）
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