北京工作居住证核发时间缩至20个工作日

北京工作居住证核准时间将由原来的30个工作日缩短至20个工作日。日前，记者自市人才工作局获悉， 本市将适度增加工作居住证办理总量，延长使用期限。此外，工作居住证核准权限将下放至人才聘用单位所在区的主管部门。
这是市人才工作局11月组建以来首次发布相关政策，也是贯彻落实市委“综合服务包”决策部署的一个重大举措。
记者还了解到，本市将修订完善北京工作居住证办理制度，改革评价方式，在保留学历学位和职称评价人才方式的基础上，新设与社会贡献、知识产权成果、投融资数额相挂钩的人才评价方式。同时，取消工作居住证年检程序，采取信息网络比对、压减申报材料数量、实行档案后置审核，对人才引进与工作居住证审核材料“容缺受理”，提高办事效率。此外，还将畅通引进人才、留学回国人员、应届毕业生等各类人才在政府人力资源公共服务机构集体户落户、托管人事档案的办理渠道。
本市高度重视人才工作。市人才工作局组建后，广泛调研走访了北京石墨烯研究院、北京量子信息科学研究院、北京脑科学与类脑研究中心等多家新型研发机构，百度、京东、每日优鲜、今日头条等30余家民营高科技企业，以及部分高校院所离岗创业人才代表，汇总各类人才需求180余条。制定“人才服务包”并进行反馈，同时建立重点服务对象台账，对战略科学家等高层次人才建立了“一对一”联系服务机制。
“人才服务包”分为普惠服务措施和专项服务措施，在普惠服务措施方面主要是加强人才政策宣传和信息推送，完善人才服务保障，加强部门协同和联动，推动现有相关政策落地落实；专项服务措施主要针对企业和人才的现实困难和问题，如工作居住证办理、职称评审等，一一予以落实和回应，实现精准服务。
市人才工作局负责人表示，为进一步加强人才联系服务，优化首都营商环境，还将实施清理唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项“四唯”现象，为人才减负，坚持放权，增强用人主体自主性、加快推进首都国际人才社区建设等一批创新服务措施，坚决把“向用人主体放权、为人才松绑、解人才后顾之忧”落到实处，未来为各类优秀人才提供更多“人才服务包”，让广大人才潜心研究、安心创业，打造国际一流人才发展环境，努力为首都高质量发展提供强大人才动力。（记者 武红利）
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