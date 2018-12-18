公安热线被标“骚扰诈骗” 标号APP尽审核责任了吗？

公安热线成了“诈骗电话” 谁在“任性标号”？

多地公安热线被标为“骚扰”“诈骗”

“来电显示”作为一种基础的电信服务，早已被人们熟知并接收。随着智能手机的普及，“来电显示”有了升级版，不但能够显示号码的位置、运营商信息，还能显示特殊的“标注”，比如有的号码就被标注了广告、骚扰，甚至是诈骗电话的备注，这的确在一定程度上方便了用户的选择接听。但是，贵州的江小姐最近遭遇了一件奇怪的事情，公安机关的咨询电话在她的手机上竟然显示标注是诈骗电话，这究竟是怎么回事呢？

前不久，贵州遵义的江小姐网购买到了一部假手机，在多次反馈后她没有得到电商平台的退货申请，为了不让更多的人受骗，江小姐就在网上搜索举报平台。

江小姐：这里就有一个网络违法犯罪举报网站，这个网站我就翻到最底部它有“京公网安备”，我觉得还挺正规的，我就点进去我要举报。

江小姐点击“用户举报”板块后，页面出现了一个被红色标注的咨询电话，号码为010-58186279。而当她拨打这个号码后，手机上却出现了“疑似诈骗”的字样。

江小姐：然后我就不敢再打它这个电话了，我就看到这个号码被二十多个人标记过。

记者登录了小江所说的“网络违法犯罪举报官方网站”，找到了010-58186279这个公开号码。由官方网页上提供的举报热线，为何会被标记上“疑似诈骗”的字样呢？记者向该号码的提供商——中国电信进行了咨询。

记者：这样的标注是咱们电信服务商呢还是别的？

中国电信客服10000：咱们电信的话是不会给任何标注这些的，您可以看看是不是有人就是在杀毒软件什么的，然后给您标注的。

今年10月18号一名网友发贴称：“广西公安厅官网所公布的电话被标记为‘诈骗电话’”。该网友晒出的通话截图中显示，号码为0771-2893032的电话被标记为“疑似诈骗”，并且有727人进行过标记。

12月13号记者登录广西壮族自治区公安厅官网，在页面下方找到了这位网友反映的电话号码，0771-2893032并进行了拨打。在一款名为“触宝电话”的手机App中显示为“诈骗钓鱼”，而在“搜狗号码通”的手机App中则直接显示为“诈骗”。

在“360手机卫士”的App中提供了“诈骗鉴定”功能，当记者输入河南省公安厅官方网页上提供的总机电话号码0371-65991155后，出现了这样的显示：360手机卫士鉴定该号码为“骚扰电话”，并显示已被1219个用户对这个号码进行了标记。

记者：如果咱们的公共电话、举报电话被人标注成骚扰电话或者诈骗电话，可能您再打出去，别人就不会接了。

河南省公安厅：对对对，这个问题确实很(严重)。你要不反映这个问题我还不知道，我们先调查一下好吧。

标记容易取消难 涉嫌侵犯知情权

央视新闻记者经过调查发现，目前至少有三十款手机App可以提供电话标记服务，在用户接听来电时或者拨打电话时，这些App均能显示号码的标记信息。而河南、河北、广东、广西等地公安厅的电话都被标记了不实信息，有的甚至是被恶意标记为“快递电话”、“中介电话”。而因为电话号码被错误标记的情况越来越多，一些网站也做起了收费查询标记来源的买卖。

前不久，武汉血液中心的献血热线在寻找配对血源时屡遭闭门羹，最终一位热心献血者解开了谜团，因为这个027-83637079的号码在来电时显示为“诈骗电话”。

用来救命的热线被标记了不实信息，导致别人拒绝接听。记者在今年12月对该号码再次进行查询后发现，027-83637079又被人标记为“快递送餐”。而在记者查询的网站上，想看到号码标记的源头，则需要缴费19元。除了查询服务，一些机构还打出广告，声称缴费就可以替人消除电话号码标记。

某电话号码取消机构：可以取消，我们收费是500块钱的，先生。标记的原因有很多，有可能是你在这家公司上过班，或者是用这个手机号码在网上注册过，或者是在网站上发布过信息等等，都有可能被标记号码的软件进行读取，从而标记上的。

记者在支付了19元后查询到，将武汉血液中心献血热线标记为“快递送餐”的是猎豹移动平台，而该公司的客服人员告诉记者，标注号码和取消标注都是用户来完成，平台没有任何的审核。

猎豹移动客服：您提供一下，那个被标记座机号码，我这边联系同事帮您后台取消一下。

记者：就我直接跟您说号码，你就可以帮我取消是吗？那不需要我提供什么材料吗？

猎豹移动客服：不需要您直接说一下号码，还有您贵姓就可以了。

记者：平时打电话问您这边标记错误的，要求取消标记的人多吗？

猎豹移动客服：挺多的，都是自己的手机号码被标记了，影响了生活了。

记者在对多家互联网企业进行调查后发现，企业提供给用户的号码标记服务十分随意，在来电后用户就可以对任何电话号码进行文字标记，大部分平台都提供了一致的标签，例如“骚扰”、“诈骗”、“快递”、“外卖”、“中介”、“广告”等。而对于被标记号码真实性的审核，平台却把责任甩给了用户。

电话邦工作人员：是在您给别人打电话的时候，别人根据接听情况可能会给您标注成疑似诈骗营销中介广告，这些都是有可能被别人进行标记，但是它到达一定的数量之后才会有对外信息的一个展示。

搜狗号码通工作人员：这个是用户标写，就用户标记的话一般比如说有十来个人以上标注，然后才会显示。

记者：你们会核实吗？

搜狗号码通工作人员：你说就是这个号码到底他是不是骚扰或者诈骗，一般核实不了。

只有标记，没有审核，如此漏洞导致了诸如献血热线、举报电话等公共服务电话被错误或者恶意标记。而在不知情的情况下就被标记了标签化的身份信息，也给一些普通用户带来了困扰。吉林的李先生使用了多年的手机号码前不久被人错误标记为出租车司机，当他给别人拨打电话时经常被人拒接。

记者：您本身的职业是出租车司机还是？

李先生：不是，我就不是我才要撤销标记。

记者：您现在有没有找到途径呢？

李先生：有几个平台我也找了，也取消了，但是还有，我现在不确定有多少个平台了，360、腾讯、搜狗反正挺多的。

记者：您知道是谁给您标记的吗？

李先生：我查不到。

记者发现，号码被标记的情况往往是用户首先不清楚自己被标记，出现电话拨打不通的情况下再进行查询；而即使知道了被标记也很难知道究竟是谁对号码进行了标记。

王女士：我打给我姨，她说上面标注“推销”，我花了88块钱让人给我取消的。

根据我国《网络安全法》的规定：“网络产品、服务具有收集用户信息功能的，其提供者应当向用户明示并取得同意”。有法律学者就表示，用户的号码在不知情的情况下被平台标记并显示，如此的做法涉嫌构成侵权。

中国人民大学民商法研究中心副主任 姚欢庆：所有的平台在没有经过电话号码所有人同意的情况下，直接就把被标注的信息呈现出来，这就是不对的。A平台原来最早可能是A平台标注的，现在B平台再传递时也不能这么做。

中国政法大学传播法研究中心副主任 朱巍：很多人手机号码只有一个，但是他的手机号码却被别人标记了，就非常有可能因为生活原因给别人打电话的时候，别人不接了，会认为是骚扰电话了。这是存在一个严重问题的，这也是一个生活安宁权和隐私权被侵害的这么一个情况。

号码标记软件各自为阵 标准尚缺

作为互联网发展的新业态，电话标记业务目前存在平台数据各自为阵，服务协议不合理，用户隐私被收集传播，恶意标注无法追踪的乱象。业内专家表示打击垃圾电话，需要进行分级分类的筛选操作，相关的标准亟待出台。

记者在多款提供手机标注功能的App中都见到了这样的提示：“安装软件需授权读取通讯录、短信等功能”。有的App在安装后使用时反复要求用户开通读取“通讯录”功能，否则一些功能则无法使用。与此同时，不少App打出了用户数量超过亿万级、电话薄数量超过千万级的广告。有法律学者指出，手机软件如此设置涉嫌过度收集用户资料，增加了用户的隐私泄露的风险。

而对于提供的标记服务，不少App或通过用户协议，或利用免责声明来规避其中的责任。在“腾讯手机管家”上记者见到了这样的提示：“本功能中电话号码的标记数据并不代表腾讯立场，腾讯不对号码标记数据的真实性、准确性有效性提供任何保证”。

调查中记者还发现，目前各个平台在标记号码业务上的标准五花八门，有的平台仅需要10个不同的手机序列号就可以对一个号码进行标记，如此简单粗放的方式也增加了号码标记错误的可能。而对于纠错机制，有的平台向用户设置了繁琐的申述流程，而面对造成的错误，有的平台甚至没有纠错机制。有法律学者就指出，在网络平台明知存在的信息安全风险的情况下依然任性传播，并不能通过免责声明来豁免责任。

中国互联网协会研究中心秘书长 胡钢：我们《侵权责任法》实际上也明确了相关的这种情况，你知道或者明知有可能侵权，然后你依然发布，那要承担承担这种和发布者要承担连带责任。

北京邮电大学曾剑秋教授表示，网络平台目前各自为阵收集用户标记、提供反馈显示的现状也亟待统一。

北京邮电大学三网融合研究所所长 曾剑秋：要从源头上，比方说像运营商这方面要参与。因为对于这种号码被标注，尤其是恶意的标注这一类的，其实通过运营商的这个关口，或者说他在后台它是能够识别出来的。所以我觉得这些方面是要配合起来的。

号码非小事 需源头管住“标记任性”

每个人可能都有被五花八门的电话骚扰的经历，甚至有的朋友还被诈骗电话设了套儿。工信部数据就显示：截至今年10月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达15亿5千万。这个基数如此之大，很小比例的诈骗或骚扰电话，也会给大家带来极大困扰。所以从一方面来说，互联网平台提供的电话号码标记业务，有着积极正面的作用，大家可以齐心协力对号码做正确的标注，互通有无、互相帮助，更有效地挡住涉嫌违法违规的诈骗或骚扰电话。

而另一方面，可能也是更重要的，那就是开展此类业务的平台，既然会将标注到一定数量的号码标记呈现给更多的用户，那么就应该对你所呈现出去的内容承担起主动核实的责任，尤其是涉及到个人隐私方面的信息，比如说个人身份、职业等信息的标注，更是要加大审核力度，防止恶意标注，避免错误的标签侵犯到用户的权利。

刚才我们说的是平台，另外想再跟电信运营商说两句。您这里是一切打出去的电话的源头，那就更该从起始点加强审核过滤。比如说一些不法分子会通过克隆举报电话、银行、运营商等社会公共服务热线电话来实施违法犯罪活动，这样的行为一方面会使得用户更容易上当受骗，也让真正服务于大家的热线服务号码无端背锅，进而可能导致公众权益近一步受损。面对这种情况，运营商恐怕得魔高一尺道高一丈，用更加强劲的审核过滤系统和更有力的技术保障，从源头上阻断这类行为的发生。

再者，不负责任地随意标注别人电话号码的行为，需不需要负责任呢？有法律学者就呼吁，电话标记的相关法律法规亟待出台。让我们首先从自己做起，为每一次的电话号码标注，负起责任。(央视记者 马力)

(责编：仝宗莉、赵爽)