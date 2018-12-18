四川：拒不支付劳动报酬被移送公安机关 5家企业被曝光

近日，四川省人社厅向社会公布了2018年第三批重大劳动保障违法行为，进一步加大对重大劳动保障违法行为的惩戒力度，强化对用人单位守法诚信的社会监督，彰显社会公平正义。此次公布的5起重大劳动保障违法行为涉及安岳县麻柳树垭口砖厂、阆中名翔影院管理有限公司、重庆中迈建筑劳务有限公司、重庆力威建筑劳务有限公司和四川鼎好水电建筑工程有限公司，均属拖欠劳动者工资情节严重，涉嫌拒不支付劳动报酬罪移送公安机关调查处理的案件。
记者梳理发现，5家企业共拖欠245名劳动者工资总计310.2万余元。其中，拖欠工资数额最大的企业为四川鼎好水电建筑工程有限公司，拖欠46名劳动者工资共计111.488万元。上述5家企业拖欠工资问题被劳动者举报后，当地人社部门均对其下达了《劳动保障监察限期整改指令书》，责令企业限期支付劳动者劳动报酬，然而5家企业中无一家履行整改指令书。目前，这5起案件因涉嫌拒不支付劳动报酬罪，均已移送公安机关调查处理。其中，安岳县麻柳树垭口砖厂负责人左安福在今年3月已被公安机关依法拘留。目前，此案已进入司法程序。
四川省人社厅劳动监察处相关负责人介绍，四川省人社厅将继续加大对重大劳动保障违法行为向社会公布的频次，被公布有违法行为的单位将被纳入信用信息共享平台，实施部门联合惩戒，在政府资金支持、政府采购、招投标、资质审核、融资贷款、税收优惠、评优评先等方面予以限制。同时，还将督促有关市（州）将其作为劳动监察重点检查对象，加大监督检查力度，有效维护劳动者合法权益。（记者 刘春华）
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