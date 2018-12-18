原标题：食药审批开“绿色通道” 部分经营许可立等可取

记者日前获悉，为了给辖区4万余家食品药品经营单位创造更好的营商环境，北京丰台食药监局从今年6月开始，将各项食品、药品、医疗器械经营许可的办理周期缩减为5个工作日，并推出了“1+N”多渠道办理等多项便民举措。针对百姓日常生活需求量大的便利店业务，丰台食药监局特别进行了审批制度创新，开辟“绿色通道”，让部分经营单位食品经营许可证实现了立等可取。

“不能把所有人都逼成审批专家，门外汉也要能顺利完成办理。”丰台食药监局政务服务中心主任念瑾说，便利店是重要的民生服务业态，丰台食药监局这次创新审批流程，面向连锁便利店采用优先审图+视频核查的方式，实现了全过程“一网、一门、一次”办理。申请人在提交许可申请材料的同时，可提出视频核查要求，核查人员对此申请事项优先进行图纸审查，对照视频提出核查意见，对于符合要求的，免去现场核查步骤，当场给予许可决定，实现了食品销售经营许可“只跑一次现场、许可当日可取”。

从最早规定的20个工作日减到5个工作日，申请变更和部分经营许可甚至当日取证，丰台食药监局的审批提速让众多企业切实感受到了营商环境的改善。

另据了解，东城食药监局也推出了属地办理、即时取证、综合审批等服务。“在东城开餐馆就是方便，办许可证网上提交便民服务申请，上传材料，工作人员审核通过后，我们到现场提交纸质材料，一次就能办妥。”在东城区东华门街道食药所受理服务大厅前台，来办事的张先生介绍了他感受到的贴心服务。

现在，在东城的餐馆要延续许可证，直接到属地食药所办理，一次能解决所有问题，再也不用往返多个部门，大大提高了办事效率。而且许可证到期前，食药工作人员会主动服务，到相关餐饮单位核查现场，提醒办理延续事宜。

据悉，自6月1日至今，丰台食药监局共办理行政审批事项5884件，同比增长11.34%，审批速度整体大幅提高。同期东城食药监局共受理各类行政许可2337件，其中1日办结的即时办理业务达727件。（记者 赵鹏）

(责编：仝宗莉、赵爽)