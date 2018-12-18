改革创新是中国跨越“中等收入陷阱”之道

2014年11月10日，习近平主席在北京出席亚太经合组织领导人同工商咨询理事会代表对话会时表示：“对中国而言，‘中等收入陷阱’过是肯定要过去的，关键是什么时候迈过去、迈过去以后如何更好向前发展。

2014年11月10日，国家主席习近平在北京出席亚太经合组织领导人同工商咨询理事会代表对话会。这是习近平在对话会上致辞。 新华社记者李涛摄

“中等收入陷阱”是世界银行2007年提出的一个形象化概念，指不少中等收入经济体长期停留在这一阶段，原有增长机制和发展模式矛盾显露，原有发展优势渐渐消失，迟迟不能进入高收入经济体行列。

上世纪60年代以来，全球100多个中等收入经济体中，只有十几个成功进入高收入经济体。亚洲的菲律宾、马来西亚、印度尼西亚，拉丁美洲的墨西哥、阿根廷等，都长期陷入了“中等收入陷阱”。

北京大学政府管理学院副院长白智立将“中等收入陷阱”的三大特征总结为：经济发展较乏力，不能进一步得到发展；收入差距扩大、贫富差距扩大；环境问题比较严重。

北京大学政府管理学院副院长白智立

2015年中国人均国内生产总值已达8000美元，根据世界银行的标准属于上中等收入国家。2017年中央经济工作会议则提出，我国已形成世界上人口最多的中等收入群体。与此同时，我国经济发展处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”的阶段，经济发展进入新常态。

而近年来，关于中国是否面临“中等收入陷阱”，能否跨越，如何跨越的讨论逐渐增多。

面对这一问题，白智立指出，党的十八大之前我国确已表现出一些“中等收入陷阱”的明显表征，例如环境问题严重，腐败现象滋生，收入差距扩大，基尼指数上升等。

值得一提的是，改革开放40年，尤其是党的十八大以来，由于我国坚持加强党对经济工作的集中统一领导，成功驾驭经济发展大局，形成了以新发展理念为主要内容的新时代中国特色社会主义经济思想，使经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段。面对“中等收入陷阱”，中国正在走出一条有自身特色的跨越之路。

中国已建立起世界先进的现代化生产线

在白智立看来，党的十八大之后我国不断推进改革的全面和深入进行，国家层面出台相应政策的同时，企业也在推动进一步改革，特别是利用新技术、高科技来促进中国企业和经济发展的进一步升级，使在中等收入国家所出现的经济停滞现象在我们国家不再出现。

近期美国智库外交学会发文称，为避免陷入“中等收入陷阱”，基本实现现代化，中国需在2020年至2035年间保持不低于5%的年增长率。在我国这样经济和人口规模巨大的国家，转向高质量发展，必须跨越多重关口，下大力气解决存在的突出矛盾和问题。

对此，白智立认为，促进我国经济进一步发展和升级，科学技术就要不断创新，产业就要不断现代化并向前推进。此外，福利国家政策也需不断实施和推进，从而克服并解决收入差距扩大等现代化发展中所出现的多重社会问题。

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