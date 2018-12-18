原标题：新疆柯坪县易地扶贫搬迁：村民新房会客厅卫生间等样样有

柯坪县启浪乡萨依巴格村委会，穿着艾德莱斯裙的妇女们载歌载舞。 王小军 摄

中新网新疆柯坪12月17日电(王小军 邓丽娟) 新疆阿克苏地区农村新面貌、新气象，该地区柯坪县易地扶贫搬迁帮助村民住新房……独立厨房、会客厅、独立卫生间等样样有。

12月中旬，中新网记者来到柯坪县阿恰勒镇幸福村，因易地扶贫搬迁的96户家庭，开始了新的生活。

家住幸福村的阿曼古丽·热合曼收拾新房。 王小军 摄

28岁的古丽加马力·亚森一家，从柯坪县盖孜力克镇托万喀什艾日克村搬进幸福村整整一年了，她告诉记者，搬家之前，因为家里没有土地，她和丈夫两人在阿克苏市一家纺织企业做纺纱工人。

古丽加马力·亚森说：“搬到这里以后，我们不仅住进了近80平方米的新房，还分到25亩地，今年7月，我把土地流转给一家公司，半年拿到5000元的流转金，明年开始，我就能拿到每年1万元的流转金。两个孩子就在村里的幼儿园上学，有专门的老师教他们，还不用交学费。”

说起搬迁的变化，柯坪县委常委、阿恰勒镇党委书记卫国荣说：“未搬迁之前，当地村民居住环境四面都是荒滩，无水、无电，自然环境恶劣。如今，当地政府实施了民生项目——村村通公路，铺了柏油路面，建了桥。柏油路修到家门口，农副产品也可以运出去了，不少农户家中还买了小轿车。”

柯坪县阿恰勒镇幸福村。 王小军 摄

家住幸福村的阿曼古丽·热合曼，家里25亩地流转后，和老公一起在县城打工。全年除了土地流转的收入外，打工每月还有一部分收入。“现在生活比以前好多了，抗震安居房内，有厨房、独立卫生间、牲畜圈舍等。现在，我们已经从贫困户名单里‘出来’了。”

在柯坪县启浪乡萨依巴格村委会，阵阵歌声、掌声从文化大礼堂的方向传来。一场文艺联欢活动正在举行，穿着艾德莱斯裙的妇女们载歌载舞。进入冬闲期，像这样的文化活动，村里每周都会举办。

柯坪县是国家级贫困县，几十年来，提起柯坪县，来过这里的人都说“穷”。

为了解决民众脱贫的问题，柯坪县历届党委、政府出实招，办实事，而让群众感到获益最大的，便是易地扶贫搬迁。

柯坪县每个乡镇都有幼儿园。 王小军 摄

47岁的米吉提·阿不都拉是易地扶贫搬迁的受益人之一。上世纪90年代，他们一家5口人从柯坪县盖孜力克镇盖孜力克村搬到该县启浪乡布拉克村。

“在以前的村里，我家没有地，结婚以后爸爸给我了一间房子，有了孩子，房子就太小了。由于启浪乡离爸爸家太远了，当时还不太想搬。”米吉提·阿不都拉表示，真正动心要搬过去，是因为搬迁的每一户都可以分到20亩地，有了地，生活就有了保障。

2016年，米吉提·阿不都拉家被列入了新建安居富民房的名单，同年，他家搬进了90平方米的新房子。

对于如何巩固好脱贫成果，柯坪县委书记柯旭表示，2019年，柯坪县将在原有的基础之上，继续发展特色农林牧产业，保障百姓收入稳步增长。“村民收入新增项目多，比如发展庭院经济黑木耳、蔬菜种植，可以增加收入；红枣和黄杏，成熟后深加工出售，也可助村民增收；柯坪县是‘骆驼之乡’，村民卖骆驼各类制品也可增加收入。”(完)

(责编：仝宗莉、赵爽)